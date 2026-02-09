본문 바로가기
박성주 국가수사본부장 訪中…"초국가 범죄 공조 강화"

장희준기자

입력2026.02.09 11:52

9~11일 중국 공안부 방문 예정

박성주 국가수사본부장이 초국가 범죄 공조 강화를 위해 중국 공안부를 방문한다.


경찰청 국가수사본부는 박성주 본부장이 9일부터 11일까지 중국 공안부를 방문할 예정이라고 밝혔다. 이번 방문은 아시아태평양경제협력체(APEC) 한중 정상회담을 계기로 체결된 대한민국 경찰청과 중국 공안부 간 양해각서(MOU)의 후속 조치로, 범죄 대응 협력이 현장에서 실질적으로 작동하도록 구체적인 이행 방안을 담은 부속서를 체결하기 위해 마련됐다.

박성주 국가수사본부장이 5일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 글로벌 공조 작전회의에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

부속서엔 기관별 전담 연락창구 지정, 정기적인 실무회의 개최 등 실질적 협력 방식이 포함된다. 이를 통해 초국가 범죄 대응을 보다 안정적이고 지속적으로 추진할 수 있는 제도적 기반이 구축될 것으로 경찰은 기대하고 있다. 아울러 양측은 보이스피싱 범죄 정보 공유, 범죄수익 추적, 국외도피사범 검거 등 구체적인 공조 수사 방안에 대해서도 논의할 계획이다.


경찰 관계자는 "앞으로도 범정부 초국가 범죄 특별대응 태스크포스(TF)를 중심으로 국제 협력을 강화하고 범행 수단 차단과 엄정한 수사를 지속해 나갈 방침"이라고 했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
