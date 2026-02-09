국립부경대, 박세호 우주씰링스그룹 회장으로부터 발전기금 2억원 기탁

개교 80주년 맞아 동문 릴레이 기부 이어져… 누적 기부 5억 4000만원

국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난 2월 5일 오후 대학본부 접견실에서 박세호 우주씰링스그룹 회장의 발전기금 전달식을 개최했다.

국립부경대 총동창회장을 맡고 있는 박세호 회장은 이날 "모교인 국립부경대학교가 개교 80주년을 맞아 지역을 대표하는 특성화 대학을 넘어 국가와 세계에서 활약하는 명문 대학으로 도약하길 바란다"며 발전기금 2억원을 배상훈 총장에게 전달했다.

박세호 우주씰링스그룹 회장이 국립부경대학교에 발전기금 2억원을 전달하고 있다. 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

박 회장은 1982년 우주가스팩공업을 설립한 이후 가스켓·패킹·씰 분야를 개척하며 우주씰링스그룹을 성장시킨 지역 대표 기업인이다. 국제적인 품질 경쟁력을 갖춘 기업으로 평가받으며 지역 산업 발전에도 기여해왔다.

그는 "총동창회장으로서 모교의 뜻깊은 역사를 기념하는 데 앞장서고자 했다"며 "학교를 사랑하는 많은 동문의 동참을 기대한다"고 말했다.

박 회장은 이번 기부에 앞서 국립부경대학교에 총 3억4000만원을 기부한 데 이어 추가로 2억원을 전달하며, 누적 기부금은 5억 4000만원에 이른다. 2022년에는 제17회 자랑스러운 부경인상을 받기도 했다.

국립부경대학교는 올해 개교 80주년을 맞아 릴레이 기부 운동을 전개하고 있다. 앞서 정용표 케이에이엠 대표가 3억원(1호), 박필선 세영식품 대표가 1억5000만원(2호), 부경CEO아카데미 원우회가 1억원(3호)을 기부했으며, 박세호 회장은 네 번째 기부자로 이름을 올렸다.

국립부경대는 모금된 발전기금을 바탕으로 우수 인재 양성과 학술연구 지원을 확대하고, 연구중심대학과 AX혁신대학, 글로벌혁신대학 등 특성화 비전 실현에 박차를 가할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>