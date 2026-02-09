'쌍방울 변호사' 특검 추천에 與 시끌…"음모론 의혹" "대변인이냐"

특검 논란 유감…음모론 안타깝

인사추천위 검증 절차 시스템화

"지도부 공동 책임, 대변인이냐"

이성윤 더불어민주당 최고위원이 일명 '노상원 수첩'을 비롯한 윤석열 정권의 내란·외환 사건을 수사할 2차 종합특검 후보자 추천 논란에 대해 "소통이 부족했음을 느낀다"고 밝혔다.

이 최고위원은 9일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "2차 종합특검 추천 과정에서 좀 더 세밀하게 살피지 못한 점을 유감스럽게 생각한다"면서 "앞으로 더 세심하게 살피겠다"고 했다.

이성윤 더불어민주당 최고위원이 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

다만 이번 후보자 추천에 정치적 음모가 있다는 의혹에는 선을 그었다. 이 최고위원은 "특검 천거 과정에 정치적 해석과 음모론적 의혹이 제기되는 것이 안타깝다"며 "전준철 변호사가 법인 소속 변호사로서 쌍방울 사건에 이름을 올린 것은 동료 변호사들의 요청이 있었고 변론을 담당한 부분도 쌍방울 전 임직원들의 횡령·배임에 관해서였다. 대북송금 조작 의혹 사건의 변호인은 아니었다"고 했다.

그러면서 "전 변호사는 검사 시절 김건희 주가조작 사건과 한동훈 채널A 사건을 저와 함께 담당한 검사"라며 "이로 인해 윤석열 정권에서 압수수색을 당하는 등 탄압을 받은 변호사"라고 했다.

이 최고위원은 스스로에 대해서도 "누구보다도 윤석열·김건희 정권에 맞서 싸운 사람"이라고 설명했다. 그는 "중앙지검장 시절 윤 총장에 맞서 윤석열·김건희를 수사하다 윤석열 사단에 의해 형사기소돼 4년간 수사와 재판을 받았다"며 "윤석열 정권 심판을 위해 국회에 왔고, 법제사법위원회에서 윤석열·김건희에 맞서 치열하게 싸웠다"고 했다.

앞서 이 최고위원은 김성태 전 쌍방울 회장의 변호인 출신인 전준철 변호사를 2차 종합특검 후보로 추천했고 민주당 지도부는 이를 받아들였다. 이재명 대통령은 여당의 특검 후보자 추천에 불쾌감을 드러낸 것으로 알려졌다. 이 대통령은 전 변호사 대신 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 선택했다.

황명선 더불어민주당 최고위원이 9일 국회에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 2차 종합특검에 전준철 변호사 추천 관련 논란에 대해 항의하고 있다. 김현민 기자

2차 종합특검 후보자를 놓고 논란이 일자 민주당은 특검 후보자 추천 과정을 시스템화하기로 했다. 정청래 대표는 "특검은 좋은 사람이 있으면 원내지도부에 추천하고 지도부에서 낙점하는 방식이었다. 여기에 빈틈이 많았던 것 같다"며 "앞으로는 당내 인사추천위원회에서 검증하고 올바른 사람인지 토론하고 최고위로 올라와 다시 한번 점검해서 이번 같은 인사사고를 막도록 시스템을 정비하겠다"고 했다.

이어 "당에서 벌어지는 모든 일의 최종 책임은 당대표인 저에게 있다. 이번 특검 후보자 추천 관련해서도 마찬가지"라며 "어제 이 대통령에게 누를 끼쳐 송구하고 죄송하다고 사과했고 오늘 다시 한번 사과 말씀을 드린다"고 했다.

이날 황명선 최고위원은 회의실을 퇴장하면서 정 대표와 이 최고위원의 발언에 항의하기도 했다. 황 최고위원은 정 대표를 향해 "당대표 책임이 아니라 지도부 공동 책임"이라며 반박했다. 이 최고위원에게는 "전준철 (변호사의) 대변인처럼 얘기하면 되나"라고 목소리를 높였다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



