경기 광주시의회 제322회 임시회 폐회…조례안 등 안건 처리

경기 광주시의회는 9일 제322회 임시회 제2차 본회의를 열고 '광주시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안' 등 조례안과 동의안 총 11건의 안건을 의결하며 회기 일정을 모두 마무리했다.

이번 본회의는 단순한 의결 절차를 넘어, 민생의제와 깊게 결부되어있는 주요 안건을 처리함으로써 아이부터 노인까지 아우르는 '생애주기별 맞춤형 복지'와 기후 위기 시대의 새로운 경제 모델인 '에너지 복지'의 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

그 밖에 주요 활동을 살펴보면, 지난 3일 제1차 본회의에서는 박상영 부의장이 도시계획시설 추진 지연에 따른 대책 마련 촉구를 위한 시정질문을 이어 나갔으며, 같은 날 노영준 의원은 반도체 사업으로 위시한 국가 전략산업 추진 간 지역 협력을 강조하는 자유발언을 전개했다. 한편, 제2차 본회의에서는 오현주 의원이 자유발언을 통해 태전역 신설을 위한 당위성에 대하여 역설했다.

광주시의회 허경행 의장은 "이번 임시회는 2026년 새해를 맞아 광주의 미래 지형을 그리는 중요한 시간이었다"며 "의결된 안건들이 시민의 삶 속에서 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 집행부와 함께 꼼꼼히 챙기겠다"고 밝혔다.





