삼표그룹, 2026 안전보건 경영방침 선포식 개최

올해 '중대재해 제로 완성의 해'

삼표그룹이 올해를 '중대재해 제로(Zero)' 완성의 해로 정하고, 안전 경영 체제 가동에 돌입했다.

지난 6일 서울 종로구 이마빌딩 6층 러닝센터에서 진행한 2026년 안전보건경영방침 선포식에서 이종석 삼표산업 사장(사진 맨 앞줄 왼쪽에서 세번째)과 임직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 삼표그룹 AD 원본보기 아이콘

삼표그룹은 지난 6일 서울 종로구 이마빌딩 6층 러닝센터에서 '2026년 안전보건 경영방침 선포식'을 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 선포식은 경영책임자의 안전 리더십을 대내외에 공표하고, 임직원들과 '무재해 달성'과 '안전의식 고취'라는 핵심 가치를 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 대표, 각 사업부문장, CSO(최고안전책임자), 공장장 및 사업소장 등 그룹 내 주요 안전 경영책임자 20여명이 참석했다.

삼표그룹은 올해 새로운 안전보건 경영방침으로 ▲협력사 '안전 공동체' 구축 ▲안전보건 법규 준수 및 선제 대응 ▲경영진의 리더십과 현장 참여를 통한 실천 중심 안전 문화 구축 ▲체계적인 위험성 평가와 사고 분석을 통한 중대 재해 근절 ▲안전보건경영시스템의 확고한 정착 등을 제시했다.

참석자들은 방침 낭독 후 마련된 서명판에 순차적으로 서명하며 안전 경영 실천에 대한 결의를 다졌다. 특히 마지막 방침 문구를 전원이 함께 제창하며 현장 중심의 안전 활동을 생활화하겠다는 결의를 다졌다.

'안전은 타협할 수 없는 절대적인 가치'임을 강조한 삼표그룹은 이번 선포식을 기점으로 사업장별 구체적인 안전 실행 계획을 수립하고, 정기적인 현장 점검과 교육을 통해 안전 의식을 확대해 나갈 계획이다.

삼표그룹 관계자는 "이번 선포식은 단순한 행사가 아니라 경영진부터 솔선수범해 안전을 최우선 가치로 삼겠다는 약속의 자리"라며 "선포된 방침이 현장 구석구석까지 스며들어 실질적인 무재해 사업장을 만들 수 있도록 전사적인 역량을 집중하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>