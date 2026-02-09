본문 바로가기
이천시, 고향사랑기부제 '설 명절 감동 나눔 이벤트' 실시

정두환기자

입력2026.02.09 11:14

답례품 가족·지인 등에 설 명절 선물 가능
참여자 50명에 모바일 기프티콘 증정도

경기도 이천시는 설 명절을 맞아 9일부터 20일까지 고향사랑기부제 참여자를 대상으로 '설 명절 감동 나눔 이벤트'를 실시한다.

이천시, 고향사랑기부제 '설 명절 감동 나눔 이벤트' 실시
이벤트는 행사 기간 중 이천시에 10만원 이상 기부한 기부자를 대상으로 자동 응모 방식으로 운영된다.


기부자는 답례품을 본인이 수령하는 대신 가족이나 지인 등의 주소를 직접 입력해 사람에게 설 명절 선물로 전달할 수 있다. 답례품은 총 75종 중에서 선택할 수 있다. 이와 함께 이벤트 기간 중 기부자 가운데 추첨을 통해 50명에게 모바일 기프티콘도 증정한다.

이벤트에는 '고향사랑e음'을 통한 온라인 기부와 전국 NH농·축협을 통한 오프라인 기부 모두 참여할 수 있다. 자세한 내용은 인스타그램, 블로그의 이천시 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다. 경품 당첨자는 23일 이천시 공식 SNS를 통해 발표한다.


고향사랑기부제는 개인이 거주지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 세액공제 혜택과 답례품을 받을 수 있는 제도다. 연간 10만원까지는 전액 세액공제된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
