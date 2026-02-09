KAIA "'한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법' 조속히 제정해야"

자동차모빌리티산업연합회(KAIA)는 9일 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법' 조속한 제정 촉구 성명서를 발표했다.

KAIA는 "미국 정부가 한국의 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법' 제정 지연 등을 이유로 지난해 11월 양국 간 합의한 자동차 등 주요 품목에 대한 15% 관세를 다시 25%로 인상하는 방안을 검토하고 있다는 소식에 업계의 불안감이 큰 상황"이라고 밝혔다.

자동차모빌리티산업연합회(KAIA) 관계자들이 9일 자동차회관에서 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법' 조속한 제정 촉구 성명서를 발표하고 있다.

이어 "우리 자동차산업의 투자와 수출 환경 전반에 불확실성을 증폭시키는 사안으로 자동차업계는 이에 대해 심각한 우려를 표명한다"고 했다.

KAIA는 "미래 모빌리티로의 전환이 가속화됨에 따라 글로벌 주도권 확보를 위한 대규모 투자의 시급성이 커지는 상황에서 예측 가능하고 안정적인 경영 환경이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

그러면서 "관세 인상 가능성이 지속되는 불확실한 상황에서는 기업의 투자 동력이 약화될 수밖에 없으며, 이는 산업 생태계 전반의 경쟁력 저하로 이어질 수 있다"고 설명했다.

KAIA는 "우리 기업들이 대외 리스크를 최소화하고, 안정적인 환경 속에서 투자와 수출을 지속할 수 있도록 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법'의 조속한 제정을 강력히 요청 드린다"면서 "통상환경 불확실성의 최소화를 위해 정부의 적극적인 노력을 당부드린다"고 했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



