정청래 "특검추천 논란, 최종 책임은 제게…李대통령에게 누를 끼쳐, 사과"

정청래 "인사 추천 관례·관행 고쳐야"

최고위 "깊은 자성" 목소리 잇따라

이성윤 "세밀히 살피지 못해 유감"

정청래 더불어민주당 대표는 9일 종합특검 인사 추천 문제와 관련해 이재명 대통령에게 사과했다. 정 대표는 당내 인사추천위원회에서 인사 검증을 하는 등 제도 정비를 약속했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 "이번 특검 추천과 관련해 벌어진 최종 책임은 제게 있다"며 "(대통령에게) 누를 끼친 점에 대해 대단히 죄송하다고 사과한다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.9 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

앞서 민주당은 종합특검 검사 후보로 과거 '쌍방울 불법 대북송금 의혹' 사건에서 김성태 전 쌍방울 회장 변호인을 지낸 전준철 변호사를 추천했다. 이에 대해 이재명 대통령은 당의 인사 추천에 대해 불쾌감을 토로했던 것으로 알려졌다.

정 대표는 "이번 특검 추천 사고를 보면서 그동안 관례, 관행을 고쳐야겠다는 생각이 들었다"며 "특검을 추천한 적이 있지만 (그동안) 좋은 사람 있으면 원내 지도부에 추천하고 지도부에서 낙점하고 추천하는 방식이었다"고 소개했다. 이어 "여기에 빈틈이 많이 있었던 것 같다"며 "앞으론 당에 설치된 인사추천위원회에서 검증하고 올바른 사람인지 토론하고, 최고위로 올라가 다시 한번 점검해 이번 같은 인사 사고를 막도록 정비하겠다"고 밝혔다.

이날 최고위에서는 전 변호사 추천 문제를 두고 비판이 많았다. 강득구 민주당 최고위원은 "제 상식과 원칙, 당원으로서 신념으로 납득이 안 된다"고 지적했다. 황명선 민주당 최고위원도 "민주주의는 종이 위 문구가 아니라 절차가 작동하는 시스템으로 작동해야 한다"며 "다시는 기막히고 부끄러운, 미안한 일이 반복되지 않도록 깊은 자성과 함께 실효성 있는 재발방지책을 촉구한다"고 말했다.

한편, 전 변호사를 추천한 것으로 알려진 이성윤 최고위원은 전 변호사 관련 논란에 대해 해명한 뒤 "이번 2차 종합특검 추천 과정에서 좀 더 세밀하게 살피지 못한 점은 유감"이라고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



