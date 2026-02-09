중기부, 탄소중립 설비투자 지원사업 참여기업 모집

에너지 효율 개선·탄소배출 저감 설비 전환 지원

일반트랙은 50% 보조, 고도화트랙 70% 이내

중소벤처기업부는 오는 10일부터 3월4일까지 '2026년 중소기업 탄소중립 설비투자 지원사업' 참여기업을 모집한다고 9일 밝혔다.

중소기업 탄소중립 설비투자 지원사업은 중소기업이 온실가스 배출량을 감축하고 글로벌 탄소 규제에 효과적으로 대응할 수 있도록 에너지 효율이 높거나 탄소배출을 저감하는 설비로 전환을 지원하는 사업이다.

모집 대상은 일반 트랙, 고도화 트랙으로 나뉜다. 두 트랙 모두 기업당 최대 3억원을 지원한다. 일반트랙은 보조율 50%, 고도화 트랙은 70% 이내다. 1차 금속 제조업, 금속 가공제품 제조업 등 탄소다배출업종 영위기업과 산업단지 비입주기업 등은 가점을 부여해 선정 때 우대한다.

특히 올해는 산업단지 비입주 중소기업에 대한 다양한 우대혜택을 신설했다. 유관기관 사업 연계와 원가계산 비용 지원 등을 통해 중소벤처기업의 설비투자 비용 부담을 완화한다.

지원가능 설비를 에너지 절감형(인버터형 공기압축기 등), 공정 최적화형(AI 기반 제어 시스템 등), 배출진단형(모니터링 설비 등), 신재생에너지형(폐기물 열분해시설 등) 총 4개 유형으로 체계화했다.

자세한 내용은 중소벤처기업부 홈페이지에 게시된 사업공고를 통해 확인할 수 있으며, 사업 신청은 ESG통합플랫폼에서 가능하다.





