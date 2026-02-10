연 5%대 합리적인 금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지

스탁론은 주식 시장에서 투자 기회를 포착했으나 자금이 부족한 투자자들에게 자금 운용 수단으로 주목받고 있다. 특히 시장 변동성 확대 시 자금 운용 효율성이ㄴ 중요해지며, 보유 자금만으로 부족한 수익 구조를 보완하는 대안이 될 수 있다.

최근 스탁론 시장의 핵심 키워드는 '금리'로, 과거 높은 비용 부담과 달리 하이스탁론이 연 5%대 최저금리 상품을 출시하며 이자 부담을 낮춘 선택지를 제공하고 있다. 보유 자금만으로는 아쉬운 수익 구조에 머물 수밖에 없는 투자자라면, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론을 통해 기회 구간에서 수익 극대화를 노릴 수 있는 환경이 마련된 셈이다.

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

