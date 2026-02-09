본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

한국음악콘텐츠협회 신임 이사장에 우승현

이이슬기자

입력2026.02.09 10:53

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전문경영인 제도 도입

우승현 음콘협 신임 이사장. 한국음악콘텐츠협회 제공

우승현 음콘협 신임 이사장. 한국음악콘텐츠협회 제공

AD
원본보기 아이콘

한국음악콘텐츠협회가 전문경영인 제도를 도입하고 우승현 신임 이사장을 선임했다고 9일 밝혔다.


우승현 신임 이사장은 문화일보 기자와 네이버 대중문화실 실장을 거쳐 스마트미디어렙(SMR) 대표를 역임했다. 2022년부터는 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브에서 최고재무책임자(CFO)와 최고전략책임자(CSO)로 경영 전반을 총괄했다.

우 이사장은 취임과 함께 협회 운영의 3대 방향으로 ▲음악산업계 대변인 ▲사업환경의 선제적 개선 ▲정책전문성 강화를 제시했다. 협회 운영 전반에는 투명성을 핵심 가치로 내세워 신뢰 기반의 체계를 구축할 방침이다. 우 이사장의 임기는 3년이다.


우 이사장은 "한국 대중음악 산업 위상에 걸맞은 활동으로 업계를 지원하겠다"며 "대중음악계가 지속 성장하도록 회원사들과 함께 미래를 만들겠다"고 말했다.


2008년 설립한 음콘협은 하이브, JYP, SM, YG 등 주요 음반 제작사와 카카오엔터테인먼트 등 유통사가 회원사로 참여하고 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

하나둘 늘어나는 매물 나온다…조금씩 낮아지는 호가

"美 증시 이번주 330억달러 매물 폭탄" 골드만삭스 경고

새로운 이슈 보기