美 초등학교 행사에 '욱일기' 전시 논란…한인 학부모들 공식 항의

해외 학교서 유사 사례 반복적으로 일어나

재발 방지 대책 요구한 한인 학부모

미국 텍사스주의 한 초등학교에서 열린 다문화 행사에 일본 욱일기가 전시돼 논란이 일고 있다. 현지 한인 학부모들은 학교 측에 공식 항의 메일을 보내며 문제를 제기했다.

9일 서경덕 성신여대 교수는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "텍사스주 오스틴 인근의 한 초등학교에서 열린 다문화 행사에 일본 욱일기가 걸렸다"며 "이를 본 한국 학부모들이 학교 측에 항의 메일을 보낸 상황"이라고 밝혔다.

미국 텍사스주 오스틴 근처의 한 초등학교 행사 일본 부스에 걸린 욱일기. 서경덕 SNS AD 원본보기 아이콘

문제가 된 행사는 지난 5일(현지시간) 열린 연례행사 '다문화의 밤(Multicultural Night)'으로, 다양한 인종과 문화적 배경을 지닌 학생과 학부모들이 각국의 전통 의상과 음식, 공연 등을 소개하는 자리다. 행사에는 나라별 부스가 마련돼 학부모와 학생들이 자원봉사자로 참여했다. 그러나 일본 부스에 과거 일본 제국주의와 군국주의를 상징하는 욱일기가 전시되면서 논란이 불거졌다. 욱일기는 일본이 아시아 각국을 침략하던 시기에 사용된 군기로, 붉은 태양을 중심으로 광선이 퍼져나가는 형태를 띠고 있다.

욱일기는 19세기 후반부터 일본 제국주의 시기 육·해군 군기로 사용됐으며, 제2차 세계대전 당시 아시아·태평양 전쟁에서 일본군의 상징으로 활용됐다. 이 때문에 한국과 중국 등 일제 침략 피해 국가에서는 나치 독일의 하켄크로이츠(갈고리 십자)와 유사한 전범 상징물로 인식되고 있다. 일본 정부는 현재 해당 문양이 자위대의 공식 깃발로 사용되고 있으며 전통적인 문양이라는 입장이지만, 한국 등에서는 침략과 전쟁범죄의 상징이라는 비판이 꾸준히 제기돼 왔다. 국제 스포츠 경기나 해외 공공장소에서 욱일기가 등장할 때마다 외교적·사회적 갈등으로 번진 사례도 적지 않다.

서 교수는 "수년간 미국과 캐나다, 뉴질랜드 등의 초·중·고교에서 이와 유사한 사례가 반복돼 왔고, 그때마다 한인 학부모와 학생들이 힘을 모아 욱일기를 제거해 왔다"며 "다양한 국가의 아이들이 함께 교육받는 공간에서 이런 일이 계속 발생하는 것은 심히 우려스럽다"고 지적했다.

실제로 과거 미국 캘리포니아와 뉴욕, 캐나다 토론토 등지에서도 학교 행사나 체육대회에서 욱일기가 등장해 한인 사회의 항의로 철거된 사례가 있었다. 일부 지역에서는 학교 측이 역사적 의미를 충분히 인지하지 못한 채 전통 문양으로 오인해 사용했다가 논란이 확산하자 공식적으로 사과한 바 있다.

그러면서 서 교수는 "근본적인 문제는 일본 정부가 욱일기에 대한 정확한 역사적 배경을 자국민에게 제대로 교육하지 않았다는 점"이라며 "올바른 역사 교육이 이뤄졌다면 일본 학부모와 아이들이 이런 행사에서 욱일기를 아무렇지 않게 내걸지는 않았을 것"이라고 강조했다. 한인 학부모들은 학교 측에 욱일기의 역사적 의미와 피해국들의 인식을 설명하며 재발 방지 대책 마련을 요구한 것으로 전해졌다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>