[오늘의신상]서울신라호텔 단독 론칭 '발베니 희귀 한정판'

발베니 20년 피티드 셰리 캐스크

'큐리어스 캐스크' 컬렉션 두 번째 에디션

1년에 일주일만 생산하는 피트 원액 사용

100병 한정 판매

서울신라호텔은 정통 싱글몰트 위스키 '발베니(The Balvenie)'의 한정판 신제품을 국내 단독으로 선보인다고 9일 밝혔다.

서울신라호텔 럭셔리 위스키 부티크&라운지인 '더 디스틸러스 라이브러리(The Distillers Library)'에서 '발베니 20년 피티드 셰리 캐스크(Peated Sherry Cask)'를 100병 한정으로 판매할 예정이다.

발베니 20년 피티드 셰리 캐스크. 서울신라호텔 제공 AD 원본보기 아이콘

발베니 20년 피티드 셰리 캐스크는 발베니 저장고에서 발견한 희귀 캐스크를 소개하는 '큐리어스 캐스크(Curious Cask)' 컬렉션의 두 번째 에디션이다. 큐리어스 캐스크는 발베니의 역사와 끝없는 호기심 속에서 찾아낸 한정판 위스키로, 소장가치가 더 높다고 평가되는 제품이다.

이번에 새롭게 출시한 제품은 발베니가 1년에 일주일만 생산하는 피트 원액을 사용한 점이 특징이다. 아메리칸 오크에서 초기 숙성을 거친 뒤 최상급 유럽산 오크 셰리 버트(European Oak Sherry Butt)에서 장기간 숙성해 깊은 풍미를 완성했다.

셰리 캐스크의 깊은 단맛을 중심으로 구운 과일과 몰트의 고소함, 절제된 스모크 향이 균형을 이루는 제품으로 구운 설탕과 마시멜로, 말린 과일의 달콤한 향이 느껴지며, 직화로 구운 복숭아와 살구를 연상시키는 핵과류의 풍미가 조화로운 피니시를 선사한다.

한편, 더 디스틸러스 라이브러리는 2024년 서울신라호텔에 오픈한 위스키 부티크&라운지로 발베니, 글렌피딕 등 윌리엄그랜트앤선즈의 고숙성 위스키를 한자리에서 경험할 수 있는 프리미엄 위스키 특화 공간이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>