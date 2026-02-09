본문 바로가기
대전 TP, '지역혁신선도기업육성 R&D 사업' 참여기업 모집

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.09 10:42

기업당 최대 14억원 지원...사업비 대상품목 확대

비수도권 중소기업 혁신성장·지역 균형발전 견인

사진=대전 TP 제공

대전테크노파크가 비수도권 중소기업의 혁신성장과 지역 균형발전을 위해 '지역혁신선도기업육성 R&D 사업'에 참여할 중소기업을 모집한다.


이번 사업은 2025년부터 추진 중인 지원사업으로, 올해는 전년 대비 지원 규모와 대상 품목을 대폭 확대해 추진한다.

또한 매출 규모와 관계없이 기술 역량이 높은 성장기업의 참여를 확대하기 위해 R&D 집약도 기준을 도입하는 등 참여 요건도 완화했다.


총사업비는 전년 대비 518억 7000만 원이 증가한 734억 3000만 원이며, 지원 대상은 지역기업 수요를 반영한 684개 품목이다. 이 가운데 전국 경쟁을 통해 306개 과제를 선발한다.


사업은 ▲주력산업 생태계 구축(산·학·연 컨소시엄형, 2년간 최대 14억 원) ▲지역기업 역량 강화(컨소시엄 또는 단독 수행, 2년간 최대 4억 원) 등 2개의 내역사업으로 구분해 지원한다.

아울러 선정기업에는 중기부의 레전드 50+ 사업과 성장 사다리 지원사업을 연계해 기술개발 이후 시제품 제작, 사업화, 시장 진출까지 단계별 지원을 강화할 예정이다.


접수는 오는 11일부터 3월 3일까지 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템을 통해 온라인으로 진행되며, 세부 신청 자격 등 자세한 사항은 대전테크노파크 누리집에서 확인할 수 있다.


김우연 대전 TP 원장은 "지역혁신선도기업육성 R&D 사업은 비수도권 중소기업의 기술혁신과 지역 산업 생태계 강화를 위해 마련된 핵심 프로그램"이라며 "올해는 지원 규모와 대상 품목을 대폭 확대하고 참여 요건을 완화한 만큼, 기술 역량을 갖춘 지역 기업들이 이번 사업을 적극 활용해 성장의 발판을 마련하길 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

