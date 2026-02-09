본문 바로가기
김진태 지사, ‘한국 400호 메달’ 주인공 김상겸 선수에게 축전 전달

이종구기자

입력2026.02.09 10:41

김진태 지사, 2026 밀라노 동계올림픽 은메달 획득
하이원 소속 김상겸 선수에게 축전

김진태 도지사는 지난 8일 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽대회에서 강원특별자치도(하이원 스포츠단) 소속 김상겸 선수의 남자 스노보드 평행대회전 은메달 획득을 축하하며 축전을 보냈다.

김진태 강원도지사가 지난 8일 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽대회에서 강원특별자치도(하이원 스포츠단) 소속 김상겸 선수의 남자 스노보드 평행대회전 은메달 획득을 축하하며 축전을 보냈다. 강원도 제공

김진태 강원도지사가 지난 8일 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽대회에서 강원특별자치도(하이원 스포츠단) 소속 김상겸 선수의 남자 스노보드 평행대회전 은메달 획득을 축하하며 축전을 보냈다. 강원도 제공

김상겸 선수는 이탈리아 리비뇨 스노파크 경기장에서 열린 남자 스노보드 평형대회전 빅 파이널에서 44.41초를 기록하며, 대한민국 선수단 첫 메달이자 올림픽 통산 400호 메달인 은메달을 목에 걸었다.


김진태 도지사는 "김상겸 선수의 동계올림픽 남자 스노보드 평형대회전 은메달 획득을 진심으로 축하드린다"며 "평창 봉평의 눈밭을 누비던 소년이 대한민국 스노보드의 맏형으로 성장하여 거둔 대기록이 자랑스럽고 감사하다"고 축하를 전했다.

축전을 받은 김상겸 선수는 "강원도의 지속적인 지원 덕분에 이 자리에 설 수 있었고, 한마음으로 응원해주신 강원도민 여러분께도 진심으로 감사드린다"고 화답했다.


한편, 이번 동계올림픽에는 강원특별자치도 소속 및 출신 선수단이 5종목, 30명(선수 28, 임원 2)이 참가해 지난 6일부터 22일까지 17일간 그간 갈고 닦은 실력을 펼칠 예정이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
