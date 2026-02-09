민주당, 10일 의원총회 후 최고위서 '조국혁신당' 합당 결론 내기로

합당 논란 끝에 출구 모색 전망도

정청래, 특검 추천 논란 관련 대통령에게 사과

더불어민주당은 조국혁신당과의 합당 문제와 관련해 10일 의원총회 후 최고위원회의를 열어 합당 추진 여부를 결론 내기로 했다.

박수현 민주당 수석대변인은 9일 최고위원회의 이후 기자들과 만난 자리에서 "내일 의총을 통해 당소속 의원들의 의견을 폭넓게 수렴하고 경청 시간을 갖겠다"며 "의총 발언 내용을 바탕으로 최고위가 다시 한번 소집돼 합당 추진 여부에 대해 논의와 결론을 내겠다"고 밝혔다. 이 과정에서 정청래 민주당 대표는 그동안 밝혀왔던 당원 여론조사는 미루기로 했다. 박 수석대변인은 MBC 라디오 인터뷰를 통해 "여론조사 전에 의총 의견을 듣기로 했다"며 "쉽게 얘기해 (정 대표가) 한발 양보했다"고 설명했다.

정치권에서는 당 안팎의 반발 기류 속에서 정 대표가 의총 결과 수렴 등으로 방식으로 합당 논란의 '출구'를 모색할 것이라는 전망이 나온다.

정 대표는 합당과 별개로 특검 추천 과정에서 불거진 논란과 관련해 공식적으로 사과했다. 정 대표는 "이번과 같은 인사사고를 막도록 시스템을 정비하겠다"며 "(대통령께) 누를 끼친 점에 대해 대단히 죄송하다"고 밝혔다. 앞서 민주당은 종합특검 검사 후보로 과거 '쌍방울 불법 대북송금 의혹' 사건에서 김성태 전 쌍방울 회장 변호인을 지낸 전준철 변호사를 추천했다. 이에 대해 청와대 쪽에서 당의 인사 추천에 대해 불쾌감을 토로했던 것으로 알려졌다.

청와대는 직접적인 논평을 피하면서 애써 선을 긋고 있지만, 여권 내부에서는 불만이 감지된다. 여권 관계자는 "특검 추천 검증 논란이 '인사·권력 운영 리스크'로 확산하고, 대미투자특별법 지연이 '대외 신뢰·이행' 문제로 연결되는 등 청와대에 부담을 주는 상황이 지속하고 있다"며 "통합 논의 역시 '절차 정당성' 논쟁까지 동반하면서 청와대가 불필요한 해명 국면에 몰릴 수 있다는 우려가 있다"고 했다.





