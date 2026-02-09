엘에스웨어, 음저협과 'K팝 저작권 보호' 연구개발 사업 참여

엘에스웨어가 한국음악저작권협회와 함께 2026년 문화체육관광부 연구개발사업 신규 기획과제에 참여한다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 'K팝 창작자 저작권 보호를 위한 블록체인 및 인공지능(AI) 기반 음원 사용 이력 관리 기술 개발'을 목표로 한다.

엘에스웨어는 블록체인 기술 역량을 바탕으로 기술 개발 방향을 제시하고 검증과 실증 역할을 수행할 예정이다. K팝 창작자의 권리 보호를 위해 음원 사용 이력을 투명하게 관리하는 체계를 구축하는 것이 이번 과제의 핵심이다.

김민수 엘에스웨어 대표는 최근 제기된 음저협 고위 직원의 비위 의혹에 대해 선을 그었다. 김 대표는 "논란과 직·간접적으로 연관된 기관과 인력은 이번 과제 참여 대상에서 배제한 것으로 알고 있다"며 "과거 공동연구에 참여했던 일부 기관과도 현재 어떠한 업무 협력 관계를 유지하고 있지 않다"고 강조했다. 이어 "이번 과제는 이전 연구와 구분되는 독립적이고 투명한 연구 체계로 운영할 계획"이라고 덧붙였다.

신동명 엘에스웨어 연구소장은 "기술 완성도와 현장 실효성을 중심으로 추진하는 연구개발 과제"라며 "실제 산업 현장에서 활용 가능한 결과를 도출해 저작권과 블록체인 분야 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

엘에스웨어는 이번 과제가 특정 이해관계와 무관하게 추진하는 공공 연구개발 사업임을 분명히 하며 기술을 통해 산업 신뢰를 회복한다는 방침이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



