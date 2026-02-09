본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

수원시, 9일 '청렴행정 실천' 서약식 가져

이영규기자

입력2026.02.09 10:37

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원시가 청렴행정 실천을 다짐했다.


수원시는 9일 이재준 시장을 비롯한 수원시 모든 공직자가 '깨끗하고 투명한 청렴도시 수원 구현'을 다짐하는 청렴행정 실천 서약식을 개최했다고 밝혔다.

이재준 수원시장(앞줄 중앙) 등 공직자들이 9일 청렴행정 실천 서약을 한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

이재준 수원시장(앞줄 중앙) 등 공직자들이 9일 청렴행정 실천 서약을 한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

AD
원본보기 아이콘

주요 서약 내용은 ▲직무 수행 시 법과 원칙 준수 및 부패 예방 앞장 ▲금품·향응·편의 제공 거절 및 직무수행 과정서 부당한 이익 편취 금지 ▲부당한 간섭과 지시 금지 및 학연·지연·혈연 등 연고 관계에 의한 조직문화 배척 ▲사익보다 공익 우선 및 신뢰받는 행정서비스 제공 ▲청탁금지법과 공무원 행동강령, 이해충돌방지법 등 관련 법령 준수 등이다.


이재준 수원시장은 "간부 공직자들의 청렴 실천은 조직 전체의 청렴 수준을 높이는 출발점"이라며 "간부 공직자가 솔선수범해 조직 전반에 청렴 문화를 확산하고, 일상에서 청렴을 실천하는 조직문화를 정착시키는 데 앞장서자"고 당부했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

하나둘 늘어나는 매물 나온다…조금씩 낮아지는 호가

"美 증시 이번주 330억달러 매물 폭탄" 골드만삭스 경고

새로운 이슈 보기