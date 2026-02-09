본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

이재성 LG전자 사장 "AI가 HVAC 산업도 바꿔…하반기 인도 에어컨 공장 가동"

박준이기자

입력2026.02.09 10:36

시계아이콘01분 09초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

HVAC 산업 경쟁력 핵심으로
R&D, '이기는 기술'에 집중
북미, 유럽, 인도 인프라 확장

LG전자 의 핵심 사업군인 냉난방공조(HVAC)를 총괄하는 이재성 ES(에코솔루션)사업본부장(사장)이 올해 AI(인공지능)의 중요성을 강조하며 성장을 가속화하겠다고 밝혔다. 하반기에는 인도 공장을 가동하며 현지 인프라를 확장하겠다고 강조했다.


이 사장은 9일 LG전자 글로벌 뉴스룸을 통해 "경쟁이 심화됨에 따라 실행력이 그 어느 때보다 중요해졌다"며 "속도, 더욱 날카로운 실행력, 더욱 강력한 시장 지위 확보를 우선시하며 성장을 가속화할 것"이라고 밝혔다.

그는 인공지능(AI)이 HVAC의 판도를 바꾸고 있다고 설명했다. 그는 "AI는 제품뿐 아니라 연구개발(R&D), 제조, 서비스 전반에 내재화돼 있다"며 "디지털 트윈(가상 모형) 기술은 가상 환경에서 데이터센터의 물리적 조건을 모델링해 서버의 열 발생을 예측하고 운영 최적화를 자동화한다"고 말했다.


그는 "과거 냉방과 난방에 집중했던 HVAC는 이제 에너지 효율과 지속 가능성, 산업 경쟁력의 핵심 요소가 됐다"며 "LG전자는 하드웨어를 넘어선 가치를 제공함으로써 그 흐름을 직접 주도하고 있다"고 말했다.


이재성 ES(에코솔루션)사업본부장(사장). LG전자 글로벌 뉴스룸.

이재성 ES(에코솔루션)사업본부장(사장). LG전자 글로벌 뉴스룸.

AD
원본보기 아이콘

LG전자 ES사업본부는 가정용·상업용 에어컨부터 데이터센터에 사용되는 칠러까지 다양한 제품군을 보유하고 있다. 그는 연구개발(R&D)과 영업, 엔지니어링 조직을 고객과 더 가까운 곳에 배치하고, 글로벌 생산 거점을 더욱 효율적으로 운영하며 이를 뒷받침하고 있다고 설명했다. 특히 R&D에 대해서는 '이기는 기술(Winning Tech)'에 집중한다고 강조했다.

이 사장은 LG전자가 데이터센터용 칩 냉각과 상업용 히트펌프 같은 차세대 열 관리 기술도 강화하겠다고 했다. 창원대학교에 위치한 LG HVAC 연구개발센터와 같은 기관들은 첨단 HVAC 기술 개발에 주력 중이며, 글로벌 히트펌프 컨소시엄은 알래스카, 오슬로, 사우디아라비아 등 극한 환경에서의 성능 검증을 진행하고 있다.


아울러 LG전자는 올해 하반기 인도 노이다와 스리 시티 인근에 새로운 제품 제품 개발 센터와 인도의 세 번째 에어컨 공장을 열 예정이다. 그는 "글로벌 남부 지역 전반에 걸쳐 판매 역량을 강화하는 동시에 북미, 유럽 및 인도에서 인프라를 확장하고 있다"며 "인도 제품 개발 센터는 한국 창원과 함께 핵심 개발 허브 역할을 하며, 현지 개발 및 생산에 대한 당사의 의지를 보여줄 것"이라고 밝혔다.


최근 LG그룹은 LG전자와 LG에너지솔루션, LG CNS 등 계열사가 '원팀'으로 글로벌 고객 대상 데이터센터 관련 수주에 나서고 있다. 여기서 LG전자의 HVAC 제품과 설루션은 핵심 축을 맡고 있다. 회사는 미국, 유럽 및 기타 주요 시장 전역에 걸쳐 유지보수와 서비스 분야의 '엔드투엔드(통합 시스템 관리)' 설루션을 확대하고 있다고 설명했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

하나둘 늘어나는 매물 나온다…조금씩 낮아지는 호가

"美 증시 이번주 330억달러 매물 폭탄" 골드만삭스 경고

새로운 이슈 보기