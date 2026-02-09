가평군, 설 연휴 응급진료체계 가동…의료공백 최소화

14~18일 응급진료상황실 운영

설 당일 보건소 특별진료

경기 가평군이 설 연휴 기간 의료 공백 최소화에 나선다. 군은 오는 14일부터 18일까지 이어지는 설 연휴 동안 군민 의료 불편을 최소화하기 위해 응급진료상황실을 설치·운영한다고 9일 밝혔다.

가평군, 설 연휴 응급진료체계 가동. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 연휴 기간 발생할 수 있는 각종 응급 상황에 신속히 대응하기 위해 관계기관과의 비상연락체계를 사전에 구축하는 등 철저한 준비를 마쳤다. 또한 주민들의 의료 수요에 대응하기 위해 24시간 응급실과 휴일지킴이약국을 상시 운영한다. 특히 설 당일인 17일에는 보건소를 특별 운영해 진료 공백을 최소화할 계획이다.

아울러 가평군은 설 연휴 동안 운영하는 의료기관, 약국 정보를 사전에 안내하고 있다. 연휴 기간 문을 여는 의료기관 및 약국 정보는 △가평군청 및 가평군보건소 홈페이지 △119구급상황관리센터 △응급의료포털 △보건복지콜센터(129)에서 확인할 수 있다.

가평군 관계자는 "설 연휴 기간에도 군민들이 안심하고 의료 서비스를 이용할 수 있도록 응급의료체계 운영에 최선을 다하겠다"며 "군민들께서는 문 여는 의료기관과 약국을 미리 확인하고 갑작스러운 상황에 대비해 모두가 행복하고 안전한 명절을 보내시기 바란다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>