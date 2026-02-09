이통 3사, 설 연휴 소통대책 가동…24시간 대응체제(종합)

트래픽 급증 대비 통신 모니터링

연휴 기간 영상통화 무료 제공도

이동통신 3사가 설 연휴를 맞아 안정적인 이동통신 서비스 제공을 위한 특별 소통대책을 가동한다고 9일 밝혔다. 이번 설 연휴 기간 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽이 열리는 만큼 트래픽 관리에 만전에 기한다는 계획이다.

SK텔레콤은 오는 13일부터 18일까지 6일간 특별 소통 상황실을 운영해 24시간 통신 서비스를 모니터링한다. 자회사와 관계사, 협력사 전문 인력을 포함한 일 평균 1400여명의 인력이 모니터링에 나선다.

SK텔레콤, SK오앤에스 직원들이 수서역 인근에서 네트워크 현황을 점검하고 있다. SK텔레콤 제공

SKT는 전국 주요 기차역, 버스 터미널, 공항, 공원묘지 및 성묘지 등 1200여 개소에 기지국 용량 점검 조치를 완료했다. 설 당일에는 데이터 트래픽이 평시 대비 최대 17% 증가할 것으로 예상되면서 커버리지 최적화를 통해 원활한 통신 환경을 제공할 계획이다. 동계올림픽 기간 콘텐츠 유통이 급증할 것으로 예상되면서 SKT와 SK브로드밴드가 공동으로 유무선 망 관리를 강화할 방침이다.

아울러 동계올림픽과 연휴가 겹쳐 출국하는 국제로밍 이용자 수가 평소 대비 30% 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라 이에 대한 집중 관리에도 나선다.

SKT는 설 연휴 기간인 이달 14일부터 18일까지 5일간 영상통화 서비스를 무료로 제공한다. 영상통화 서비스 이용이 가능한 고객 대상으로 무료 영상통화는 별도 신청 없이 기간 중 자동 적용된다.

KT 직원이 설 연휴를 앞두고 인천공항에서 네트워크 품질을 사전 점검하고 있다. KT 제공

KT도 설 연휴 기간인 이달 13일부터 22일까지 네트워크 집중관리 체제를 운영한다고 9일 밝혔다.

KT는 공항, KTX 역사, 고속도로 인근, 터미널과 주요 상권 등 전국 1200여 개소를 대상으로 네트워크 사전 점검과 집중관리에 나선다. 과천 네트워크 관제센터를 중심으로는 24시간 종합상황실과 전국 현장 상황실을 가동할 계획이다.

명절 기간 특정 지역의 무선 인터넷 이용량이 급증하는 경우 다른 지역의 여유 네트워크 자원을 활용하도록 사전 점검과 준비도 마쳤다.

아울러 설 연휴 기간 늘어나는 해외 여행객을 위해 국제 통신 관제를 한층 강화한다. 해외 체류 고객이 원활하게 통신 서비스를 이용할 수 있도록 해외 현지 통신망 이슈 발생 시 우회 조치를 통해 로밍 서비스 이용에 불편이 없도록 지원할 예정이다.

LG유플러스 임직원이 서울역 인근 네트워크 장비를 점검하고 있다. LG유플러스 제공

LG유플러스도 설 연휴를 앞두고 네트워크 최적화와 24시간 종합상황실 운영 등 계획을 포함한 연휴 특별 소통 대책을 수립했다.

먼저, 비상 상황에 긴급 대응하기 위해 서울 마곡 사옥에 종합상황실을 열고 24시간 집중 모니터링에 돌입한다. 연휴 기간 네트워크 트래픽 증가가 예상되는 고속도로, 휴게소, KTX·SRT 역사, 버스터미널, 공항 등에 있는 5G 및 LTE 기지국의 사전 점검 등을 통해 품질을 측정하고 적화 작업도 진행한다.

아울러, 명절 통화량과 데이터 사용량 추이를 분석해 주요 고속도로 요금소 및 휴게소 상습 정체구간 등 중요 거점지역에 현장 요원을 배치하고 상시 출동 준비 태세를 갖춘다. U+tv와 온라인동영상서비스(OTT) 시청 증가에 대비, 캐시서버 용량 증설 등을 통해 트래픽 증가에 대비할 계획이다.

LG유플러스는 설 연휴 기간인 14일부터 18일까지 알뜰폰을 포함한 고객들에게 무료 영상통화 혜택을 제공한다. 단, 선불폰 이용자나 페이스톡·페이스타임 등 모바일 데이터를 이용한 영상통화(mVolP)는 무료 이용 대상에서 제외된다.





