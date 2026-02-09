소상공인 경영안정 바우처 9일부터 신청…"피싱 사이트·문자 주의"

9일 사업자등록번호 끝자리 홀수 신청 접수

소상공인시장진흥공단은 9일부터 '소상공인 경영안정 바우처' 지원사업의 신청 접수를 시작한다고 밝혔다.

소상공인시장진흥공단은 9일 오전 9시부터 ‘소상공인 경영안정 바우처’ 신청 접수를 시작한다. 인태연 소진공 이사장(맨 오른쪽)이 접수 첫날 신청현황을 점검하고 있다. 소진공 AD 원본보기 아이콘

소상공인 경영안정 바우처는 2025년 연 매출액 1억400만원 미만의 소상공인을 대상으로 25만원의 바우처를 지원하는 사업이다. 바우처는 공과금(전기·가스·수도요금)과 4대보험료(국민연금·건강보험·산재보험·고용보험), 차량 연료비, 전통시장 화재공제료(소진공 상품) 납부에 사용할 수 있다.

소진공은 신청 절차의 편의성을 높이기 위해 시스템을 개선했다. 지난해 '소상공인 부담경감 크레딧' 사업에 참여한 이력이 있는 소상공인의 경우, 기존 정보를 자동으로 불러올 수 있는 기능을 도입했다.

사업 신청은 9일 오전 9시부터 전용 홈페이지 '소상공인경영안정바우처.kr'를 통해 가능하다. 접수 초기 혼잡을 방지하기 위해 신청 첫날과 둘째 날은 사업자등록번호 끝자리 기준 2부제를 운영한다.

사업자등록번호 끝번호가 홀수인 경우 9일부터, 짝수인 경우 10일부터 접수하면 된다. 11일부터는 번호 구분 없이 신청 가능하다. 자세한 사항은 소진공 홈페이지 공고문, 전용 콜센터를 통해 안내받을 수 있다.

소진공은 지원사업을 사칭한 피싱 사이트나 문자에 각별한 주의를 당부했다. 반드시 공식 누리집을 통해 신청해야 하며, 소진공은 어떠한 경우에도 입금이나 계좌 비밀번호 등을 요구하지 않는다.

인태연 소진공 이사장은 "소상공인 경영안정 바우처가 매출감소로 어려움을 겪는 소상공인에 조금이라도 도움이 되길 바란다"며 "신속한 집행으로 소상공인 경영안정에 보탬이 되겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



