경과원, 기업 지원사업 한 곳에 모은 '총람표' 제작 배포

경기도경제과학진흥원이 도내 중소·벤처·스타트업이 필요로 하는 각종 기업지원 사업을 한눈에 확인할 수 있도록 '중소·벤처·스타트업 지원사업 총람표'를 제작·배포했다.

이번 총람표는 도내 기업이 다양한 지원사업 정보를 개별적으로 찾아야 하는 불편을 덜어주고, 성장 단계와 기업 수요에 맞는 정책을 보다 쉽게 활용하도록 돕기 위해 제작됐다.

총람표는 기업애로, 교육지원, 창업, 사업화, 국내 마케팅·판로, 해외 마케팅·판로, 인증·인센티브, 시설·장비 지원, 기술개발 등 경과원이 운영 중인 기업지원 정책 전반을 폭넓게 담았다.

총람표에는 각 지원사업의 사업명과 주요 지원내용, 접수 시기와 지원 규모, 담당 부서와 연락처를 함께 수록했다.

경기도경제과학진흥원이 올해 기업 지원사업을 담은 총괄 현황표를 제작해 배포했다. 경기도경제과학진흥원 제공 AD 원본보기 아이콘

기업은 별도의 문의 절차 없이 필요한 사업을 확인하고 담당 부서와 바로 소통할 수 있다. 정책 안내 과정에서 발생하던 정보 누락과 혼선을 최소화했다. 경과원은 행정 절차 간소화를 통해 기업 체감도를 높이는 데 주력했다.

경과원은 기업SOS센터 운영과 교육 프로그램, 창업 및 사업화 지원, 국내외 판로 개척과 글로벌 진출 프로그램을 연계해 기업 성장 전 주기를 아우르는 정책 구조를 총람표에 반영했다.

김현곤 경과원장은 "지원사업이 다양해질수록 기업이 정책 정보를 찾는 데 느끼는 부담도 커진다"며 "이번 지원사업 현황표가 도내 중소·벤처기업과 스타트업의 든든한 길잡이가 되어, 혁신 성장과 글로벌 경쟁력 강화로 이어지길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>