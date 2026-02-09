본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

日닛케이지수, 자민당 압승에 장중 5만7000 첫 돌파

오수연기자

입력2026.02.09 10:23

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난 8일 일본 중의원 선거에서 집권 자민당이 압승하며 9일 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 장중 5만7000을 돌파해 사상 최고치를 경신했다.


이날 닛케이 지수는 5만5130.63으로 장을 시작했다. 오전 10시 10분께 닛케이 지수는 전 거래일 대비 5.37% 오른 5만7165.34에서 움직이고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

니혼게이자이신문(닛케이)은 선거에서 자민당이 단독으로 의석 3분의 2 이상을 확보하며 다카이치 사나에 총리가 추진하는 정책의 실현 가능성이 높아진 전망에 매수세가 이어진다고 설명했다. 다카이치 총리의 '책임 있는 적극 재정' 정책이 추진력을 확보하고 엔저가 계속될 것이라는 관측이 나오고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

최수연 대표는 왜 '커머스'에 진심일까

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기