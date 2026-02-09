양산시, 자동차 부품·배터리 산업 기업지원 사업설명회 개최

경남도·양산시 기업지원 정책 공유… 미래산업 경쟁력 강화 기대

경남 양산의 산업 지도가 다시 그려지고 있다.

양산시는 지난 6일 오후 양산비즈니스센터에서 경남테크노파크 미래자동차본부(본부장 박귀득) 주최로 관내 자동차 부품·배터리 산업 관련 기업을 대상으로 한 기업지원 사업설명회가 개최됐다.

자동차 부품산업 기업지원 사업설명회. 양산시 제공

이번 설명회에는 양산시 소재 업체를 포함해 경남도 내 자동차 부품·배터리 관련 기업 관계자 40여명이 참석했다. 설명회는 자동차 부품·배터리 분야 기업지원 사업 전반에 대한 정보를 관내 기업에 제공하고, 범정부적인 차원에서 미래 성장동력으로 육성 중인 미래모빌리티 와 배터리 산업 분야로의 진출과 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 경남테크노파크가 경남도와 양산시의 재정 지원을 받아 수행 중인 「자동차 부품 실증과 사업화 지원사업」을 포함해, 총 7개 기업지원 사업에 대한 설명이 이뤄졌다. 각 사업의 지원 내용과 참여 방법, 기술 고도화·사업화 전략 등이 안내돼 참석 기업들이 실질적인 정보를 얻을 수 있도록 했다.

아울러 관내 기업들이 기업지원 인프라를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록, 양산 가산산업단지에 위치한 '미래차 배터리 산업지원센터'에 대한 소개도 함께 진행됐다.

해당 센터는 양산시가 부지비용을 포함해 169억원을 부담하고, 국비 86억원, 도비 26억원 등 총 299억원의 사업비가 투입돼 지난해 12월 개소한 시설로 연구동과 시험동으로 이뤄져 있으며 각종 장비를 갖추고 기술 지원, 실증, 사업화 지원을 통해 지역 기업의 기술 경쟁력 강화를 뒷받침할 예정이다. 현재 경남테크노파크 미래자동차팀이 센터에 입주해 관련 기업 지원 업무를 수행하고 있다.

설명회에 참석한 기업 관계자들은 질의응답을 통해 현장에서 겪는 애로사항을 공유하고, 기업지원 사업과 연계한 활용 방안에 대해 높은 관심을 보였다.

시 관계자는 "이번 설명회는 관내 기업들이 경남도와 양산시의 다양한 기업지원 정책을 종합적으로 이해하고 이를 실제 사업에 연계할 수 있도록 돕기 위한 자리였다"며 "앞으로도 지역 기업이 미래모빌리티·배터리 등 국가 핵심 전략 산업 분야에서 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





