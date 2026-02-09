본문 바로가기
경북지역 관광·숙박·카페 이용 '경북e누리' 관광상품 30%할인 판매…경북문화관광공사

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.09 10:14

경북도와 경북문화관광공사(사장 김남일)는 국내외 개별 여행객의 지역 관광 편의를 높이고 지역 경제 활력을 제고하기 위해 10일부터 '경북 e누리 관광상품' 판매를 진행한다.


경북 e누리 상품은 도내 22개 시군의 유료 관광시설 입장권과 관광 숙박시설의 숙박권, 카페 및 체험시설 이용권 등 각종 관광상품 2개 이상을 결합해 할인 판매하는 온라인 전용 관광 패키지 상품이다.

경북 e누리 관광상품 할인행사 홍보물

경북 e누리 관광상품 할인행사 홍보물

특히, 판매 개시를 기념해 27일까지 18일간 경북 e누리 상품 구매 고객을 대상으로 전 상품 30% 특별 할인 혜택을 제공하며 경북 여행의 문턱을 한층 낮출 계획이다. 특별 할인 기간 이후에도 판매가의 10% 할인된 가격으로 예산 소진 전까지 상시 구매할 수 있다.

상품은 경북여행몰, 투어054, G마켓, 카카오톡스토어, 쿠팡, 네이버스토어, 옥션, 여기어때, 11번가 등 주요 온라인 플랫폼을 통해 연중 구매 가능하다.


김남일 사장은 "경북 e누리는 급변하는 관광 트렌드에 발맞춰 개별 여행객들이 합리적인 가격으로 경북을 즐길 수 있도록 설계된 맞춤형 관광상품"이라며, "이번 판매 개시와 특별 할인 행사가 경북 관광객 유치와 지역 소상공인 매출 증대의 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
