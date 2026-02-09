신보, 올해 보증 총량 76.5조원…일반보증 61.3조원

2026년도 주요 업무 추진계획 확정

신용보증기금은 올해 보증 총량을 76조5000억원으로 확정했다고 9일 밝혔다. 가장 비중이 큰 일반보증 총량은 61조3000억원이다.

신보는 지난 6일 대구 본점에서 2026년도 제1차 전국본부점장회의를 개최하고, 경제 회복과 생산적 금융 지원을 위한 '2026년도 주요 업무 추진계획'을 확정했다.

추진계획에 따르면 올해 보증 총량은 76조5000억원으로 지난해 대비 9000억원 증가했다. 일반보증 총량은 지난해 수준인 61조3000억원이다. 유동화회사보증 총량은 지난해 대비 5000억원 감소한 11조5000억원이다.

신보 관계자는 "특례보증 등 기타 보증 액수가 증가하면서 전체 보증 총량이 늘었다"고 설명했다.

창업·수출기업과 인공지능(AI)·바이오 등 미래전략산업 포함 중점정책부분에는 지난해 계획 대비 2조원 늘어난 61조원 보증을 공급한다. 신용보험은 2000억원 늘어난 21조7000억원을 인수해 중소기업 경영 안전망을 강화할 계획이다.

특히 올해 신설된 인공지능(AI)혁신부를 중심으로 AI 등 첨단산업 육성을 위한 생산적 금융 지원을 확대한다. 인공지능 전환(AX)을 통해 기관 운영의 효율성과 전문성을 제고한다.

또한 AI 산업의 성장과 확산을 견인하기 위해 마련된 AI 종합추진계획의 고도화를 통해 단계별 실행 로드맵을 체계적으로 추진할 방침이다.

아울러 신보는 채권담보부증권(P-CBO) 직접발행을 본격 추진해 기업의 자금조달과 금융비용 절감을 지원하고, 해외진출기업 지원 인프라 확충과 수출 다변화를 위한 금융지원을 확대해 글로벌 시장 진출 지원에도 박차를 가할 계획이다.

최원목 신보 이사장은 "올해로 창립 50주년을 맞은 신보는 정책금융의 본질에 충실하면서도 미래를 위한 혁신을 본격 추진할 시점"이라며 "기업 성장의 든든한 동반자로서 기업 경쟁력을 제고하고 정부 산업정책을 적극 뒷받침해 나갈 것"이라고 말했다.





