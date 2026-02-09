본문 바로가기
대전시, '소상공인 창업·경영개선 교육' 무료 교육 참여자 모집

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.09 10:10

변화하는 소비 트렌드·경영 환경에 능동적인 대응할 수 있도록 초점

인공지능(AI) 홍보물 제작·마케팅 실습 등 현장 적용 과정 대폭 확대

대전시, '소상공인 창업·경영개선 교육' 무료 교육 참여자 모집
대전시가 예비창업자와 소상공인의 경영 역량 강화를 위해 '2026년 창업 및 경영개선 교육'참여자를 선착순으로 1000명 모집한다.


올해는 창업을 준비 중인 예비 창업자부터 사업을 운영 중인 소상공인까지 참여할 수 있도록 생애주기별 맞춤형 과정과 매출을 만드는 장사 설계, 돈 버는 홍보·마케팅 등 사업 운영에 즉시 적용할 수 있는 실무 중심 교육으로 구성됐다.

교육 내용은 ▲사업계획서 작성 및 창업·경영 기초 ▲세무·재무·노무 등 필수 경영 관리 ▲소셜 네트워크 서비스((SNS) 운영, 라이브커머스, 인공지능(AI) 활용 홍보 등 매출·마케팅 실무 ▲사진 촬영·편집과 콘텐츠 제작 실습 ▲소비 트렌드와 상권 분석, 위기 대응 전략 등 온·오프라인 총 47개의 다양한 과정으로 운영되며, 모든 교육은 무료로 진행된다.


특히 실제 운영 중인 매장을 기준으로 사업계획서를 재점검하거나, 휴대전화와 인공지능(AI) 도구를 활용해 직접 홍보물을 제작해 보는 등 실무 활용도를 높인 교육이 마련돼 참여자의 만족도를 높일 것으로 기대된다.


이와 함께 전통시장 상인을 위한 맞춤형 고객 응대 교육을 비롯해 우수 박람회 방문, 경영지도 포럼 등 현장 이해도를 높일 수 있는 프로그램도 병행 운영할 예정이다.

이번 교육은 이론 중심 강의에서 벗어나 실전에 바로 쓰는 실습과 사례 위주로 진행되며, 변화하는 소비 트렌드와 경영 환경에 소상공인이 능동적인 대응을 할 수 있도록 초점을 맞췄다.


박제화 대전시 경제국장은 "올해 교육은 사업 운영의 기초를 튼튼하게 하고, 소상공인의 경영 역량을 단계적으로 높이는 데 중점을 두고 있다"며 "관심 있는 분들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.


교육 신청은 대전신용보증재단 교육 홈페이지를 통해 가능하며, 세부 일정과 과정별 내용은 재단 홈페이지 내 모집 공고에서 확인할 수 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
