LG, 설 맞이 협력사 납품 대금 6000억 최대 2주 조기 지급

8개 주요 계열사 대금 조기 지급…"협력사 상생 위해"

금융 지원 프로그램·중소 협력사 기술 지원 제도 운영

LG가 설 연휴를 앞두고 협력사 납품 대금을 조기 지급하고 지역사회 나눔 활동과 중소 협력사 기술 지원에 나선다.

LG는 9일 협력사들의 자금 조달 어려움을 해소하기 위해 납품 대금 약 6000억원을 최대 2주 앞당겨 지급한다고 밝혔다.

LG전자를 비롯한 LG 주요 계열사들이 설 맞이 중소 협력사·지역사회 상생 활동을 전개한다. 연합뉴스

납품 대금 조기 지급에는 LG전자, LG이노텍, LG화학, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스, LG CNS, D&O 등 8개 계열사가 참여한다.

LG 계열사들은 협력사가 무이자 혹은 저금리로 대출을 받아 자금을 조달할 수 있도록 상생협력펀드·상생결제·직접 대출 등 금융 지원 프로그램을 운영하고 소부장 협력사의 핵심 경쟁력인 기술 개발을 지원하고 있다.

LG전자는 3000억원 규모의 상생협력펀드를 운영하며 경영 자금이 필요한 협력사에 저금리 대출을 지원하고 있다. 협력사의 신규 설비 및 자동화 설비 투자에 매년 자금 400억원을 무이자로 제공해 협력사의 기술 경쟁력 확보도 돕고 있다.

LG유플러스는 750억원 규모의 상생협력펀드 등 금융 지원을 하고 있다. 인프라가 열악한 중소 협력사의 기술 개발을 돕기 위해 장소와 장비를 제공하는 'NW(네트워크)장비 테스트베드', 'IoT 인증센터' 등 인프라를 지원하고 있다.

LG 관계자는 "납품 대금 조기 지급이 협력사에 실질적인 보탬이 돼 지역경제 활성화에도 긍정적인 영향이 있기를 바란다"며 "LG는 금융비용 부담이 커진 협력사를 돕기 위해 다양한 지원 프로그램을 마련하고 기술 개발 지원 등 상생협력을 지속할 것"이라고 말했다.

LG는 설 연휴를 맞아 사업장 소재 지역 경제를 활성화하고 지역 사회 취약계층을 돕는 등 다양한 상생 활동도 전개할 예정이다.

LG디스플레이는 경기 파주와 경북 구미 사업장 인근 이웃을 대상으로 연탄과 생필품 등을 지원하고 결연을 맺은 복지시설을 방문해 봉사활동을 진행한다.

LG화학은 여수·청주·대산 사업장 인접 마을에 연탄과 생필품을 기부할 예정이다. LG헬로비전은 대한적십자사와 함께 인구 감소 지역인 전남 해남군의 취약계층에 지역채널 커머스 기획전 수익금으로 지역 특산물이 담긴 '마음나눔 꾸러미'를 전달한다.

LG에너지솔루션은 대전·오창 사업장의 인근 지역 저소득층을 위한 봉사활동에 참여하고, 사업장 내 '엔솔 터치' 기부 키오스크 운영 등 기부 활동을 통해 지역사회 취약계층 아동을 지원할 예정이다.

LG생활건강은 전국 여성 청소년 기관 등에 자사 화장품·음료·생활용품 등을 기부하고, LG유플러스도 설 명절을 맞아 임직원이 준비한 선물세트 100개를 서울시 중구 후암주민센터에 기부해 취약계층 가구에 전달한다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



