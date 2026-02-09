디캠프, IT 서비스·솔루션 스타트업 육성 '배치 7기' 모집

은행권청년창업재단 디캠프가 IT(정보기술) 서비스와 솔루션 분야의 유망 스타트업을 발굴하는 '디캠프 배치 7기' 참여 기업을 모집한다고 9일 밝혔다.

디캠프 배치는 이미 시장에 제품이나 서비스를 내놓은 프리A에서 시리즈A 단계의 스타트업을 대상으로 하는 스케일업 지원 프로그램이다. 이번 7기 모집 대상은 기업 가치가 100억~300억원 사이인 IT 서비스·솔루션 기업이다. 참여를 원하는 기업은 내달 16일까지 디캠프 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

이번 기수에는 베이스벤처스, 에이벤처스, 캡스톤파트너스, 크루캐피탈 등 주요 벤처캐피털(VC)이 파트너로 합류해 스타트업 선발과 투자를 함께 진행할 예정이다. 디캠프는 오는 4월 중 서류 심사 결과를 발표하고 심층 인터뷰를 거쳐 5월29일 최종 합격 팀을 가린다.

선발된 기업은 7월부터 1년간 배치 프로그램에 참여하며, 서울 마포구에 위치한 프론트원에 18개월 동안 입주할 수 있는 혜택을 받는다. 특히 전담 멘토와 프로젝트 매니저가 배정돼 전략 수립부터 제품 개발, 영업, 인사 등 경영 전반에 걸쳐 밀착 코칭을 제공한다. 이외에도 대기업이나 공공기관과의 사업 연계(PoC), 글로벌 네트워크 확장 등 비즈니스 성장을 위한 실질적인 지원이 이뤄진다.

프로그램 과정을 마친 스타트업은 성과를 공유하고 후속 투자 유치와 협력을 논의하는 '디데이(d.day)' 무대에도 오르게 된다.

앞서 프로그램을 거친 선배 창업자들도 긍정적인 평가를 내놓고 있다. 배치 1기에 참여했던 조창현 원셀프월드 대표는 지난달 열린 행사에서 "멘토와 디캠프 팀이 회사의 성장을 자기 일처럼 고민해 준 것이 큰 힘이 됐다"며 "체계적인 성장을 꿈꾸는 창업가라면 반드시 도전해 보길 권한다"고 말했다. 원셀프월드는 이러한 지원을 바탕으로 지난해 매출 60억원을 달성하며 전년 대비 1500%가 넘는 성장세를 기록했다.





