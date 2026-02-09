의정부시, 2025년 대외평가 21개 분야 수상…행정 역량 ‘입증’

의정부시, 중앙·도 평가서 ‘역대급 성적표’



경기 의정부시는 2025년 중앙부처와 경기도가 주관한 대외평가 결과, 총 21개 분야에서 수상과 우수 등급을 기록했다.

의정부시청 전경. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 중앙부처 28개와 경기도 30개 등 총 58개 평가를 대상으로 진행됐다. 이 가운데 현재까지 결과가 발표된 49개 평가 중 다수 분야에서 수상과 우수 등급을 받았다.

먼저 재정과 세정 분야에서 높은 평가 결과가 나왔다. 시는 행정안전부 주관 '2025년 지방재정분석 평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다. '2025년 조직운영 우수 자치단체'에도 이름을 올렸다.

또 경기도가 주관한 '세외수입 시·군 종합평가'와 '법인 세무조사 실적평가'에서는 각각 대상을 받았다.

이와 함께 ▲정보보안 관리실태 평가 S등급 ▲토지정보 종합평가 최우수 ▲재난대응 안전한국훈련 평가 우수 등 행정·안전 분야에서도 평가 결과가 나왔다.

복지 분야에서는 ▲지역복지사업평가(보건복지부) ▲겨울철 복지위기가구 발굴·지원 평가에서 각각 우수상을 받았다.

시는 이번 평가 결과를 참고해 관련 부서와 업무 추진 과정을 점검하고, 종합성과평가 운영에 반영할 방침이다.

아울러 4월부터 '2026년 대외평가 대응계획'을 수립해 행정 서비스 운영 현황을 지속적으로 관리할 예정이다.

의정부시 관계자는 "대외평가는 행정 추진 과정과 결과를 객관적으로 점검하는 자료"라며 "평가 결과를 토대로 행정 서비스의 안정적 운영과 개선에 활용해 나갈 계획"이라고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



