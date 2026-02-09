마세라티 그란투리스모, 국내외 어워즈 '올해의 럭셔리카' 부문 석권

550마력급 성능과 GT 정체성 인정받아

이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티의 대표 GT 모델 그란투리스모가 국내외 주요 어워즈에서 2026 올해의 럭셔리카로 선정됐다고 9일 밝혔다.

마세라티 그란투리스모(GranTurismo) 라인업.

그란투리스모는 한국자동차전문기자협회(AWAK) 주관 2026 대한민국 올해의 차에서 올해의 럭셔리카 부문에 선정되며 국내 자동차 전문가들로부터 가치를 인정받았다. 심사위원단은 그란투리스모의 퍼포먼스와 기술의 조화에 주목했다.

미국 자동차 전문 매체 카앤드라이버의 2026 에디터스 초이스 어워즈에서도 럭셔리 스포츠카 부문을 수상했다. 이는 지난해에 이은 2년 연속 수상이며 올해는 컨버터블 모델인 그란카브리오도 같은 부문에 나란히 이름을 올렸다. 해당 어워즈는 매년 전문기자단이 계측 테스트와 실제 주행을 통해 성능과 가치 등을 종합 평가한다.



그란투리스모 트로페오는 최고출력 550마력, 최고속도 320km/h를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 3.5초 만에 도달하는 성능을 갖췄다. 함께 선정된 그란카브리오 트로페오 역시 최고출력 550마력, 제로백 3.6초의 주행 성능을 낸다.



그란투리스모는 마세라티가 110년 넘게 이어온 레이싱 헤리티지와 디자인 철학을 집약한 모델이다. 강력한 퍼포먼스를 바탕으로 4인승 그랜드 투어러에 걸맞은 주행 감각과 혁신 기술을 갖춘 것이 특징이다.

다카유키 기무라 마세라티 코리아 총괄은 "대표 모델인 그란투리스모와 그란카브리오가 국내외 주요 어워드에서 인정받게 되어 뜻깊다"며 "이탈리안 럭셔리 GT의 가치를 전문가들로부터 인정받아 기쁘고 앞으로도 브랜드 정체성을 확고히 해 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자



