본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

마세라티 그란투리스모, 국내외 어워즈 '올해의 럭셔리카' 부문 석권

최영찬기자

입력2026.02.09 10:00

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

550마력급 성능과 GT 정체성 인정받아

이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티의 대표 GT 모델 그란투리스모가 국내외 주요 어워즈에서 2026 올해의 럭셔리카로 선정됐다고 9일 밝혔다.

마세라티 그란투리스모(GranTurismo) 라인업. 마세라티

마세라티 그란투리스모(GranTurismo) 라인업. 마세라티

AD
원본보기 아이콘

그란투리스모는 한국자동차전문기자협회(AWAK) 주관 2026 대한민국 올해의 차에서 올해의 럭셔리카 부문에 선정되며 국내 자동차 전문가들로부터 가치를 인정받았다. 심사위원단은 그란투리스모의 퍼포먼스와 기술의 조화에 주목했다.


미국 자동차 전문 매체 카앤드라이버의 2026 에디터스 초이스 어워즈에서도 럭셔리 스포츠카 부문을 수상했다. 이는 지난해에 이은 2년 연속 수상이며 올해는 컨버터블 모델인 그란카브리오도 같은 부문에 나란히 이름을 올렸다. 해당 어워즈는 매년 전문기자단이 계측 테스트와 실제 주행을 통해 성능과 가치 등을 종합 평가한다.

그란투리스모 트로페오는 최고출력 550마력, 최고속도 320km/h를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 3.5초 만에 도달하는 성능을 갖췄다. 함께 선정된 그란카브리오 트로페오 역시 최고출력 550마력, 제로백 3.6초의 주행 성능을 낸다.

그란투리스모는 마세라티가 110년 넘게 이어온 레이싱 헤리티지와 디자인 철학을 집약한 모델이다. 강력한 퍼포먼스를 바탕으로 4인승 그랜드 투어러에 걸맞은 주행 감각과 혁신 기술을 갖춘 것이 특징이다.

다카유키 기무라 마세라티 코리아 총괄은 "대표 모델인 그란투리스모와 그란카브리오가 국내외 주요 어워드에서 인정받게 되어 뜻깊다"며 "이탈리안 럭셔리 GT의 가치를 전문가들로부터 인정받아 기쁘고 앞으로도 브랜드 정체성을 확고히 해 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스노보드 2번째 메달 기대감…2008년생 유승은 빅에어 결선 진출

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

최수연 대표는 왜 ''커머스'에 진심일까

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기