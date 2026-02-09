한성숙 장관, 모친 거주 중인 잠실 아파트 추가 매도 추진

소유 주택 4채 중 3채 매도 추진

한성숙 중소벤처기업부 장관이 현재 모친이 거주하고 있는 서울 송파구 잠실동 아파트를 추가로 매도할 계획이라고 9일 밝혔다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난달 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에 참석해 대중소기업 상생 성장 전략에 대해 발언하고 있다.

정부공직자윤리위원회 '2026 공직자 수시 재산등록현황'에 따르면 한 장관은 서울 송파구 아파트(27억3982만원), 강남구 역삼동 오피스텔(20억 7463만원), 종로구 삼청동 단독주택(15억원), 경기 양평군 단독주택(6억3000만원) 등 본인 소유 건물 4채를 보유하고 있다.

당초 한 장관 본인과 모친이 각각 거주 중인 서울 종로구 삼청동 단독주택과 송파구 잠실동 아파트는 현실적으로 매도가 어렵다는 입장이었으나, 방침을 바꾼 것으로 풀이된다. 경기 양평군 단독주택과 서울 강남구 역삼동 오피스텔은 이미 매각을 위해 내놨으나, 지방 소재 주택과 오피스텔이라는 특성상 거래가 원활하지 않은 것으로 알려졌다.

최근 이재명 대통령이 양도세 중과 유예 종료를 못 박으며 다주택자들을 향한 매물 처분을 압박하고 있는 가운데 국무위원 중 가장 많은 주택을 보유하고 있는 한 장관의 매물 처분 계획에도 관심이 쏠리고 있다.





이서희 기자



