본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전추모공원, 봉안당·자연장지 등 장사시설 확충

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.09 09:58

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제4봉안당 3만1893기 봉안 규모 올해 7월 준공

제3자연장지 2만4000기 규모 4월 착공

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

AD
원본보기 아이콘

대전시가 기존 장사시설 안치 규모가 90~91% 사용으로 면수 제한이 임박한 가운데, 장사시설 수급 불균형을 해소하기 위해 제4 봉안당 3만1893기 봉안 규모를 올해 7월 준공한다.


대전시는 지속적으로 증가하는 장사수요에 선제적으로 대응하고 시민들의 장사 편의를 높이기 위해 기존 공설 장사시설 내 봉안당 추가 건립과 자연장지 확대 조성을 추진한다.

현재 대전시 공설 봉안당은 전체 안치 규모의 약 90%가 봉안 완료된 상태로, 자연장지 또한 91%가 안장돼 잔여 사용 가능 면수가 제한적인 상황이다. 이에 따라 향후 수요 증가에 대비한 시설 확충의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.


시는 총사업비 160억 원(국비 44억 원, 시비 116억 원)을 투입해 총 3만 1893기의 봉안이 가능한 규모로 제4 봉안당을 건립하고 있으며, 오는 7월 준공을 앞두고 있다. 준공 이후에는 봉안 수요 증가에 따른 시설 부족 문제를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 기대된다.


또한, 총사업비 171억 원(국비 35억 원, 시비 136억 원)을 투입한 제3 자연장지 조성 사업은 2만 4000기의 안장이 가능한 규모로 계획돼 있으며, 4월 중 착공할 예정이다.

특히, 자연 친화적 장묘문화에 대한 관심이 높아짐에 따라 자연장지의 이용률이 꾸준히 증가하고 있어, 쾌적한 환경 조성과 체계적인 관리로 시민 만족도를 높일 것으로 기대된다.


김종민 대전시 복지국장은 "장사시설은 단순한 공간이 아니라 시민의 마지막을 존중하는 공공 인프라"라며 "이번 사업은 단순한 시설 증설이 아니라 미래 세대를 대비한 필수 기반 사업"이라고 강조했다.


이어 "시민 누구나 안심하고 이용할 수 있도록 충분한 공급 능력을 확보해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

최수연 대표는 왜 '커머스'에 진심일까

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기