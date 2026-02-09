대전추모공원, 봉안당·자연장지 등 장사시설 확충

제4봉안당 3만1893기 봉안 규모 올해 7월 준공



제3자연장지 2만4000기 규모 4월 착공

대전시가 기존 장사시설 안치 규모가 90~91% 사용으로 면수 제한이 임박한 가운데, 장사시설 수급 불균형을 해소하기 위해 제4 봉안당 3만1893기 봉안 규모를 올해 7월 준공한다.

대전시는 지속적으로 증가하는 장사수요에 선제적으로 대응하고 시민들의 장사 편의를 높이기 위해 기존 공설 장사시설 내 봉안당 추가 건립과 자연장지 확대 조성을 추진한다.

현재 대전시 공설 봉안당은 전체 안치 규모의 약 90%가 봉안 완료된 상태로, 자연장지 또한 91%가 안장돼 잔여 사용 가능 면수가 제한적인 상황이다. 이에 따라 향후 수요 증가에 대비한 시설 확충의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

시는 총사업비 160억 원(국비 44억 원, 시비 116억 원)을 투입해 총 3만 1893기의 봉안이 가능한 규모로 제4 봉안당을 건립하고 있으며, 오는 7월 준공을 앞두고 있다. 준공 이후에는 봉안 수요 증가에 따른 시설 부족 문제를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 총사업비 171억 원(국비 35억 원, 시비 136억 원)을 투입한 제3 자연장지 조성 사업은 2만 4000기의 안장이 가능한 규모로 계획돼 있으며, 4월 중 착공할 예정이다.

특히, 자연 친화적 장묘문화에 대한 관심이 높아짐에 따라 자연장지의 이용률이 꾸준히 증가하고 있어, 쾌적한 환경 조성과 체계적인 관리로 시민 만족도를 높일 것으로 기대된다.

김종민 대전시 복지국장은 "장사시설은 단순한 공간이 아니라 시민의 마지막을 존중하는 공공 인프라"라며 "이번 사업은 단순한 시설 증설이 아니라 미래 세대를 대비한 필수 기반 사업"이라고 강조했다.

이어 "시민 누구나 안심하고 이용할 수 있도록 충분한 공급 능력을 확보해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



