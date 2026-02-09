목포시장 출마 예정자 이호균 '목포, 크게 쓰자' 출판기념회 대성황

눈·강추위 속 시민 5천여 명 발길

지난 7일 목포과학대학교 이호균 총장이 자신의 지역발전 가치관을 담은 '목포, 크게 쓰자' 출판기념회를 열었다. 독자 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시장 출마 예정자인 이호균의 자서전 '목포, 크게 쓰자' 출판기념회가 눈이 내리는 궂은 날씨에도 불구하고 시민들의 높은 관심 속에 성황리에 마무리됐다.

출판기념회는 지난 7일 오후 2시, 목포해양수산복합센터에서 열렸으며, 강추위와 눈발이 이어지는 가운데서도 약 5천여 명의 시민이 행사장을 찾았다. 행사 시작 전부터 현장에는 시민들의 발길이 이어지며 북적였다.

이 출마 예정자는 목포에서 태어나고 성장해 현재까지 지역에 뿌리를 두고 살아온 인물로, '목포, 크게 쓰자'에는 개인의 삶을 넘어 지역에서의 생활과 교육 경험, 목포의 현실과 미래에 대한 문제의식이 담긴 것으로 소개됐다.

이호균 출마 예정자의 출판 책. 원본보기 아이콘

행사 현장에서는 책의 내용과 저자의 메시지에 공감하는 시민들의 반응이 이어졌으며, 곳곳에서 박수와 격려가 자연스럽게 나왔다. 한 참석자는 "날씨가 걱정됐지만 직접 현장을 보고 싶어 나왔다"며 "책이 전하려는 이야기가 행사장에서 그대로 느껴졌다"고 말했다.

이 출마 예정자는 인사말을 통해 "이 책은 어떤 목적을 위해 쓴 것이 아니라, 목포에서 살아온 한 사람의 기록"이라며 "눈이 내리고 추운 날씨에도 이 자리에 함께해 주신 시민 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이어 "오늘 이 자리는 저 개인의 출판기념회이기보다 시민 여러분이 주인공인 시간"이라며 "목포의 오늘을 돌아보고, 내일을 함께 그려보는 출발점이 되길 바란다"고 덧붙였다.

행사 관계자는 "기상 여건이 가장 큰 변수였지만 시민들의 참여 열기는 예상보다 훨씬 뜨거웠다"며 "단순한 행사 참석을 넘어 책과 사람, 지역에 대한 시민들의 공감이 분명히 드러난 자리였다"고 평가했다.





