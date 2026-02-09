공영홈쇼핑, 중소·소상공인 정산기일 '+2일' 전면 시행

유통망 상생결제, 기본 정산방식으로

올해부터 공영홈쇼핑과 거래를 하는 모든 방송 협력사는 정산 마감일로부터 '+2일' 이후 판매 대금을 현금화할 수 있게 된다.

공영홈쇼핑은 모든 방송 협력사에 대해 유통망 상생결제를 기본정산 방식으로 확대·전환했다고 9일 밝혔다. 상품의 정산 대금은 협력사가 원할 때 간단한 신청만으로 지급받을 수 있다.

유통망 상생결제는 공영홈쇼핑이 지난 2022년 11월 중소기업의 판매대금 지급 불안 해소와 유동성 지원을 위해 도입한 것이다. 중소벤처기업부와 함께 기존 제조업 중심 상생결제 제도의 한계를 보완해 유통업 특성에 맞춰 설계했다.

기존 상생결제는 정산 기간이 통상 30일 내외로 길어 소상공인과 중소기업이 원재료 구매, 인건비, 시설 투자 등 운영자금 확보에 어려움을 겪는 경우가 많았다. 공영홈쇼핑은 자체 재원 250억원 규모의 예치금을 조성해 세금계산서 발행 없이도 조기 현금화가 가능하도록 시스템을 개선했다. 이를 통해 대금 지급을 정산마감 후 기존 10일에서 2일 이후 현금 확보가 가능하도록 앞당겼다.

공영홈쇼핑 관계자는 "유통망 상생결제는 방송협력사가 정산마감 후 가장 빠르게 대금을 수취할 수 있도록 설계한 수요자 맞춤형 정산 방식"이라며, "앞으로도 소상공인과 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있는 토대 마련을 위해 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



