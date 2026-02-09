[이미지 다이어리] 시간을 품은 돌

국립중앙박물관 외부를 걷다보면 흑백사진처럼 절제된 풍경 속에 석조정원이 자리 잡고 있다. 그곳은 화려함은 없지만 덤덤히 색을 덜어낸 돌이 가진 본래의 모습과 석공이 망치와 정으로 공들여 다듬은 시간을 간직하고 있다.







