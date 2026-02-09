한마음 요양병원, 오동동행정복지센터에 어려운 이웃 위해 백미 100포 기탁

경남 창원특례시 마산합포구 오동동에 소재한 한마음 요양병원이 민족 고유의 명절인 설을 앞두고 지역 내 취약계층 어르신들을 위해 백미 10㎏ 100포를 오동동행정복지센터에 기탁했다.

한마음 요양병원 백미 100포 기탁 사진. AD 원본보기 아이콘

이번 기탁은 물가 상승과 경기 침체 등으로 명절 준비에 부담을 느끼는 저소득층 노인 가정에 실질적인 도움을 전하고, 지역사회와 따뜻한 상생을 실천하기 위해 마련됐다.

기탁된 백미는 오동동행정복지센터를 통해 도움이 필요한 가정에 신속하게 전달될 예정이며, 센터는 지원이 필요한 대상자에게 공정한 기준에 따라 배분될 수 있도록 절차를 진행할 계획이다.

한마음 요양병원은 평소에도 어르신을 친절하고 세심하게 모시는 병원으로 지역사회에 알려져 있으며, 어려운 이웃을 가족처럼 생각하는 마음으로 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 병원은 이번 백미 기탁이 단순한 물품 지원을 넘어, 명절을 앞둔 어르신들께 "함께한다"는 위로와 응원을 전하는 계기가 되길 기대하고 있다.

이경수 한마음 요양병원장은 "설 명절을 맞아 지역 어르신들께 작은 보탬이 되길 바라는 마음으로 백미를 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하며 이웃을 돌보는 나눔을 지속하겠다"고 밝혔다.

성애란 오동동장은 "정성 어린 기탁에 감사드린다. 후원 물품이 꼭 필요한 어르신 가정에 신속하고 공정하게 전달될 수 있도록 하겠다"고 전했다.





