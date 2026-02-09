[특징주]아모레퍼시픽, 지난해 실적 호조에 14%대 강세…신고가

아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 162,800 전일대비 25,500 등락률 +18.57% 거래량 1,219,391 전일가 137,300 2026.02.09 10:23 기준 관련기사 K-뷰티 또 지각변동…'3위 싸움' 더 치열해졌다[클릭 e종목]"아모레퍼시픽, 불확실성 해소로 가시성↑…목표주가 상향"아모레퍼시픽, 2025년 영업익 3680억원 기록…6년 만에 최대 전 종목 시세 보기 close 이 지난해 4분기 실적 호조에 14%대 강세를 보이며 장중 52주 신고가를 기록했다.

9일 오전 9시30분 현재 아모레퍼시픽은 전장 대비 1만9900원(14.49%) 오른 15만7200원에 거래되고 있다. 이는 52주 신고가다.

아모레퍼시픽그룹은 2025년 연결기준 매출액 4조6232억원, 영업이익 3680억원을 기록했다고 6일 공시했다. 이는 각각 전년대비 8.5%, 47.6% 증가한 수준이다. 영업이익은 2019년 이후 6년만의 최대 실적이다. 아모레퍼시픽은 매출이 4조2528억원, 영업이익이 3358억원으로 전년 대비 각각 9.5%, 52.3% 각각 증가했다.

한유정 한화투자증권 연구원은 "아모레퍼시픽의 지난해 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 33% 감소한 525억원으로 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 하회했으나 일회성 인건비 536억원이 반영된 영향으로 일회성 비용 제거 시 영업이익은 기존 시장의 기대치를 상회하는 호실적"이라며 "코스알엑스의 이른 턴어라운드 역시 2026년 실적 회복의 기대감을 높이는 요인"이라고 분석했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



