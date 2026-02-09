본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]아모레퍼시픽, 지난해 실적 호조에 14%대 강세…신고가

송화정기자

입력2026.02.09 09:40

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아모레퍼시픽 이 지난해 4분기 실적 호조에 14%대 강세를 보이며 장중 52주 신고가를 기록했다.


9일 오전 9시30분 현재 아모레퍼시픽은 전장 대비 1만9900원(14.49%) 오른 15만7200원에 거래되고 있다. 이는 52주 신고가다.

아모레퍼시픽그룹은 2025년 연결기준 매출액 4조6232억원, 영업이익 3680억원을 기록했다고 6일 공시했다. 이는 각각 전년대비 8.5%, 47.6% 증가한 수준이다. 영업이익은 2019년 이후 6년만의 최대 실적이다. 아모레퍼시픽은 매출이 4조2528억원, 영업이익이 3358억원으로 전년 대비 각각 9.5%, 52.3% 각각 증가했다.


한유정 한화투자증권 연구원은 "아모레퍼시픽의 지난해 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 33% 감소한 525억원으로 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 하회했으나 일회성 인건비 536억원이 반영된 영향으로 일회성 비용 제거 시 영업이익은 기존 시장의 기대치를 상회하는 호실적"이라며 "코스알엑스의 이른 턴어라운드 역시 2026년 실적 회복의 기대감을 높이는 요인"이라고 분석했다.

[특징주]아모레퍼시픽, 지난해 실적 호조에 14%대 강세…신고가
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

최수연 대표는 왜 '커머스'에 진심일까

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기