일반

동두천시 “75년 안보 희생, 평택 수준 보상 필요”…5대 현안 건의

이종구기자

입력2026.02.09 09:40

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시, 국방부 장관 면담 통해
미군공여지 반환 등 5대 현안 건의

경기 동두천시는 지난 6일 서울 용산 국방부 청사에서 안규백 국방부 장관을 만나 미군공여지 반환과 지역발전 대책 마련을 위한 동두천시의 주요 현안을 건의했다.

동두천시가 지난 6일 서울 용산 국방부 청사에서 안규백 국방부장관을 만나 미군공여지 반환과 지역발전 대책 마련을 위한 동두천시의 주요 현안을 건의하고 있다. 동두천시 제공

이번 면담에는 김성원 국회의원, 김승호 동두천시의회 의장을 비롯해 동두천시 지역발전 범시민대책위원회 심우현 위원장과 최충균 사무국장이 함께 참석해 동두천 지역사회의 입장을 전달했다.


박형덕 동두천시장은 이 자리에서 ▲캠프 북캐슬·모빌의 조속한 반환과 캠프 케이시·호비 반환 시기 명확화 ▲미군 장기 주둔 시 평택 수준의 지원이 가능한 특별법 제·개정 ▲국가 주도의 동두천 국가산업단지 방위산업 클러스터 조성 ▲캠프 북캐슬 내 국제스피드스케이트장 건립 ▲걸산동 주민 통행권·재산권 보장 등 5대 현안을 건의했다.

특히 동두천시는 지난 75년간 시 전체 면적의 약 42%를 미군 공여지로 제공하며 국가안보를 위해 특별한 희생을 감내해 왔으나, 장기화된 반환 지연과 각종 규제로 인해 도시 발전과 재정 여건이 구조적으로 제한돼 왔다는 점을 강조했다.


이에 따라 미군의 장기 주둔이 불가피한 현실을 고려해, 동두천시에 평택과 유사한 수준의 재정·정책 지원이 이뤄질 수 있도록 관련 법령의 제·개정을 통해 국가 책임을 제도적으로 명확히 할 필요가 있다고 주장했다.


아울러, 동두천 국가산업단지를 국가 주도 방위산업 중심의 전략적 산업 클러스터로 육성하고, 캠프 북캐슬 내 국제스피드스케이트장 건립을 통해 안보 희생에 대한 실질적인 보상이 이뤄져야 한다고 요청했다. 이와 함께 걸산동 주민들의 거주지 이동 여건 개선을 위한 패스 발급이나 도로 개설 등 통행권·재산권 보장 대책도 함께 건의했다.

안규백 국방부 장관은 "동두천이 국가안보를 위해 감내해 온 희생의 무게를 충분히 인식하고 있다"며 "제기된 사항들에 대해 관계 부처와 함께 책임 있게 검토하겠다"고 밝혔다.


박형덕 시장은 "정부 차원에서 경기북부 지역의 안보 희생과 특수성에 대한 인식이 공유되고 있는 만큼, 이러한 국정 기조가 동두천에도 실질적인 정책과 제도 개선으로 이어져야 한다"며 "이번 면담이 동두천의 오랜 희생에 대한 책임 있는 보상으로 이어지길 기대한다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

