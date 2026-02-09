중진공, 산업지능화협회와 中企 AI 인력양성 '맞손'

中企 AI 역량강화 연수 업무협약

중소벤처기업진흥공단은 한국산업지능화협회(KOIIA)와 '중소벤처기업의 인공지능(AI) 역량강화 연수 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 산업 전반의 디지털 전환과 AI 도입이 가속화되는 가운데, 중소벤처기업이 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무형 AI 인재 양성 체계를 구축하기 위한 공동 대응의 일환이다. 협약의 주요 내용은 ▲AI 활용 역량 강화 연수 프로그램의 공동 기획 및 운영 ▲AI 및 산업지능화 분야 전문 연수 콘텐츠 개발 협력 및 인적 자원 상호 교류다. 이를 통해 중소벤처기업 현장의 AI 기술 적용 역량을 한층 높이고, 지역 산업의 경쟁력 강화를 도모할 예정이다.

6일 중소벤처기업진흥공단과 한국산업지능화협회(KOIIA)의 '중소벤처기업의 인공지능(AI) 역량강화 연수 협력을 위한 업무협약' 체결 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 중진공

업무협약을 계기로 양 기관은 정기적인 연수과정 개발 및 운영을 비롯해, AI 산업 네트워크 활성화 및 세미나·포럼 개최 등 다양한 협력 사업을 공동으로 추진할 계획이다.

구체적으로 중진공 강원연수원과 강원지역본부는 연수에 필요한 인프라와 연수 기획 및 운영, 정책사업 연계 지원 등을 담당하며, 한국산업지능화협회는 AI 및 산업지능화 분야 전문 연수 콘텐츠와 강사진을 제공하는 등 각 기관의 강점을 살려 협력 체계를 구축할 예정이다.

최은경 중진공 강원연수원장은 "이번 협약은 단순한 교육 협력을 넘어 중소벤처기업 AI 인력양성을 위한 연수 모델을 구체화하는 계기가 될 것"이라며, "중소벤처기업이 변화하는 디지털 환경 속에서도 AI 기술을 현장에서 활용할 수 있는 실질적인 역량을 확보할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





