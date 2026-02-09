이호성 하나은행장, 청소년 불법도박 근절 캠페인 동참

다음 주자로 정진완 우리은행장 지목

하나은행은 청소년 도박을 예방하고 불법 사이버 도박의 위험성에 대한 사회적 인식 확산을 위한 '청소년 도박 근절 캠페인'에 이호성 하나은행장이 동참했다고 9일 밝혔다.

이호성 하나은행장이 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다'라는 메시지를 담은 피켓을 들고 청소년 불법도박 근절 캠페인에 동참하고 있다. 하나은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이 행장은 지난달 김미섭 미래에셋증권 부회장의 지명을 받고 임직원들과 청소년 불법도박 예방의 위험성을 공감하는 시간을 가졌다. 이후 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다'라고 적힌 피켓을 들고 캠페인이 참여했다.

다음 릴레이 참여자로는 정진완 우리은행장을 추천했다.

이호성 하나은행장은 "청소년 불법도박은 단순한 개인의 일탈을 넘어 사회 전체가 함께 고민하고 해결해야 할 문제"라며 "미래세대를 이끌어 갈 청소년들이 건강한 일상을 누리며 바르게 성장할 수 있도록 하나은행이 함께하겠다"고 밝혔다.

한편 하나금융은 청소년 불법도박이 심각한 사회적 문제로 대두된 2024년부터 한국도박문제예방치유원을 비롯해 금융감독원, 사행산업통합감독위원회, 경찰청, 서울시 교육청과 함께 청소년 불법도박 예방·치유 지원을 위한 민관 공동 프로그램인 '도도한 프로젝트'를 전개하고 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



