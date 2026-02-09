본문 바로가기
티웨이 여객기, 대만 공항에서 타이어 분리 사고…인명피해 없어

이승진기자

입력2026.02.09 09:30

제주도에서 출발해 대만 타오위안 국제공항으로 향하던 티웨이항공 여객기가 착륙 도중 타이어가 빠지는 사고가 발생했다.


8일 ET투데이 등 현지 매체에 따르면 이날 오후 2시8분 제주도를 출발해 3시 52분께 타오위안 공항에 착륙하던 티웨이항공 여객기 TW687편이 착륙 중 우측 랜딩기어의 타이어가 빠졌다.

타오위안 국제공항에서 티웨이 여객기의 바퀴가 빠진 모습. 스레드

승객들은 모두 안전하게 하차했으나, 공항의 북쪽 활주로는 안전 점검을 위해 일시적으로 폐쇄됐다. 이로 인해 공항 운영에 차질이 빚어진 것으로 전해졌다.

공항 측은 "사고 발생 직후 북쪽 활주로의 이착륙을 즉시 중단하고 단일 활주로 운영을 유지했다"고 밝혔다. 이어 "점검 결과 활주로 포장과 항행등에는 손상이 없는 것으로 확인됐다"며 "이물질 제거 및 표시 작업 후, 오후 5시 35분부터 북쪽 활주로의 이착륙이 재개됐다"고 전했다.


해당 사고는 항공편 도착이 가장 많은 시간대에 발생하면서 도착편 8편과 출발편 6편을 포함해 약 14편의 항공편에 영향을 미쳤다. 평균 지연 시간은 20분 이내로 알려졌다. 티웨이 항공기 직후 착륙한 일본항공 여객기는 활주로 이물질 제거 승인을 기다리느라 약 1시간 지연됐다.


티웨이항공 관계자는 "당시 이상 없이 착륙했으며, 타이어 외에 다른 부분의 이상은 없는 것으로 확인됐다"고 설명했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
