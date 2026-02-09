알테오젠 "'월 1회 투여' 비만치료제 동물실험 효과 검증"

"레타트루타이드와 유사한 체중 감소효과 관찰"



알테오젠은 자체 개발 중인 월 1회 투약 비만치료제가 동물 약동학 실험에서 일라이 릴리의 차세대 비만치료제 레타트루타이드와 유사한 체중 감소 효과를 보였다고 9일 밝혔다.

알테오젠은 이날 '초장기 지속형(Ultra-long-action)' 플랫폼 기반 월 1회 투약 비만치료제의 개발 진척사항을 공개했다. 알테오젠이 단백질 공학 기술을 기반으로 개발 중인 해당 플랫폼은 기존 지속형 플랫폼이 주 1회로 투약 간격을 늘린 것과 달리, 이를 월 1회로 확장한 것이 특징이다.

알테오젠은 지난해 개발 사실을 공개한 월 1회 투약 비만치료제 후보는 동물 약동학 실험에서 긴 반감기를 보이며 약물 농도가 지속되는 것을 확인했다고 밝혔다. 이번 약력학 실험에서는 비만 쥐 모델을 활용해 체중 감소 효과와 투약 중단 이후 체중의 재증가 양상 등을 평가했다. 그 결과 비교군이었던 레타트루타이드와 유사한 수준의 체중 감소 효과를 보였을 뿐만 아니라, 투약 중단 이후에도 급격한 체중 재증가가 완화되는 경향을 확인했다는 설명이다.

현재 글로벌 비만치료제 시장은 주 1회 투약이 표준이다. 일라이 릴리가 개발 중인 주 1회 피하주사 제형인 레타트루타이드는 임상시험에서 29%의 체중 감소 효과를 보이며 위고비·마운자로를 넘어서는 차세대 후보로 주목받고 있다. 알테오젠은 이번에 확인한 우수한 약효 특성과 월 1회 투약이라는 편의성까지 갖춰 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

전태연 알테오젠 대표는 "새로운 플랫폼 기술을 적용한 비만치료제가 우수한 체중 감소 효능과 체중 유지에 유리한 특성을 보유했음을 시사하는 결과"라며 "글로벌 비만치료제 시장에서 경쟁력 있는 파이프라인으로 발전할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 알테오젠은 하이브로자임 플랫폼 기반 기술수출로 확보한 재원을 바탕으로 오픈 이노베이션과 자체 개발을 병행해 차세대 파이프라인을 확대할 방침이다. 생산시설 내재화와 주주환원 정책 확대도 단계적으로 추진한다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



