KT, 설 연휴 대비 네트워크 집중관리 체계 운영

노경조기자

입력2026.02.09 09:27

공항 등 1200여곳 네트워크 특별 관리
트래픽 분산 운용·화재 긴급복구훈련 등

KT 는 설 연휴 안정적인 통신 서비스를 제공하기 위해 오는 13일부터 22일까지 네트워크 집중관리 체계를 운영한다고 9일 밝혔다.


KT 직원이 설 연휴를 앞두고 인천공항에서 네트워크 품질을 사전 점검하고 있다. KT 제공

KT 직원이 설 연휴를 앞두고 인천공항에서 네트워크 품질을 사전 점검하고 있다. KT 제공

우선 공항, KTX 역사, 고속도로 인근, 터미널과 주요 상권 등 전국 1200여곳의 네트워크를 사전 점검하고, 과천 네트워크 관제센터를 중심으로 24시간 종합상황실과 전국 현장 상황실을 가동한다.

또 특정 지역의 무선 인터넷 이용량이 급증할 경우 다른 지역의 여유 네트워크 자원을 활용할 수 있도록 해 '고객 보답 프로그램'이 안정적으로 운영되도록 한다.


해외 여행객과 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽을 고려해 국제 통신 관제도 한층 강화한다. 해외 현지 통신망 이슈 발생 시 신속한 우회 조치를 통해 로밍 서비스 이용에 불편이 없도록 지원할 예정이다.


아울러 추위와 건조한 날씨로 증가하는 화재에 대비해 산불·국사 화재 대응 긴급복구훈련을 시행한다. 대응 체계와 프로세스를 점검하고 네트워크 안정 운용을 빈틈없이 하기 위함이라고 KT는 설명했다.

오택균 KT 네트워크운용혁신본부장(상무)은 "설 연휴는 대규모 이동과 데이터 이용이 동시에 증가하는 시기"라며 "고객 보답 프로그램과 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽까지 고려한 선제적 네트워크 집중관리, 화재 대응 긴급복구훈련으로 국민들이 불편함 없이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr


