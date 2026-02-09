KB국민은행, '모니모 KB 매일이자 통장' 세뱃돈 이벤트

22일까지 진행…미션 달성자 2~5개 세뱃돈 봉투 지급

KB국민은행은 삼성금융네트웍스 통합 금융 플랫폼 모니모와 협업해 출시한 '모니모 KB 매일이자 통장' 설 맞이 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

이벤트는 오는 22일까지 모니모 애플리케이션 내에서 진행된다. 이벤트 미션 달성 시 새뱃돈 봉투를 지급하는 방식이다.

이벤트 미션은 ▲모니모 KB 매일이자 통장 신규 개설 ▲삼성금융 자동이체 신규 연결 ▲이자받기 연속 5일, 10일 등이며 각 미션 기준에 따라 2~5개의 세뱃돈 봉투가 지급된다.

지급된 세뱃돈 봉투의 당첨금은 24일부터 확인 가능하며, 금액은 세뱃돈 봉투 별로 랜덤 배정된다. 다음 달 10일 세뱃돈 봉투를 받은 모든 고객에게 최대 260만원까지 '모니머니'로 준다.

모니모 KB 매일이자 통장은 일 잔액 200만원까지 최고 연 4.0%의 금리를 제공한다. 고객은 다양한 미션을 수행해 획득한 모니머니를 현금 전환해 통장에 입금하면 이자 혜택을 받을 수 있다.

한편 KB국민은행은 지난해 4월 해당 상품 출시 이후 약 두 달 만에 판매 한도인 22만5000좌 모두 소진했다. 이후 금융당국 혁신금융서비스 80만좌 추가 승인을 받아 지난해 10월부터 다시 판매 중이다.

KB국민은행 관계자는 "모니모 KB 매일이자 통장 신규 가입 고객은 물론 기존 통장 보유 고객도 참여할 수 있는 만큼 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>