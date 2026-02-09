본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

iM증권, 개인 고객 대상 ‘럭키 챌린지 이벤트’

임춘한기자

입력2026.02.09 09:25

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

iM증권은 오는 20일까지 모든 개인 고객을 대상으로 새해 복을 모으는 '럭키 챌린지 이벤트'를 진행한다고 9일 밝혔다.


개인 고객 대상 ‘럭키 챌린지 이벤트’. iM증권

개인 고객 대상 ‘럭키 챌린지 이벤트’. iM증권

AD
원본보기 아이콘

이번 이벤트 기간 내 iM증권 MTS에 접속하여 출석하는 고객 중 출석 조건을 충족하는 경우 사은품을 지급한다.

iM증권 MTS에 3일 출석한 고객 선착순 1만명에게 2026원을 지급하며, 이벤트 기간 중 월요일부터 금요일까지 총 10일간 출석할 수 있다. 추가로 5일 출석한 고객에게는 별도의 추첨을 통해 1등 100만 원(1명), 2등 30만 원(10명), 3등 5만 원(100명)의 사은품도 지급한다.


한편, iM증권은 오는 26일까지 MTS를 통해 비대면(스마트지점) 계좌를 개설하는 신규 및 휴면 고객 선착순 500명에게 1만5000원 상당의 생활밀착형 기프티콘을 지급하고 있으며, 쿠팡이츠, 네이버페이, 다이소, 티빙, CU편의점 등 기프티콘 5종 종 1가지를 고객이 직접 선택하여 받을 수 있다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

최수연 대표는 왜 '커머스'에 진심일까

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기