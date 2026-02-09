iM증권, 개인 고객 대상 ‘럭키 챌린지 이벤트’

iM증권은 오는 20일까지 모든 개인 고객을 대상으로 새해 복을 모으는 '럭키 챌린지 이벤트'를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트 기간 내 iM증권 MTS에 접속하여 출석하는 고객 중 출석 조건을 충족하는 경우 사은품을 지급한다.

iM증권 MTS에 3일 출석한 고객 선착순 1만명에게 2026원을 지급하며, 이벤트 기간 중 월요일부터 금요일까지 총 10일간 출석할 수 있다. 추가로 5일 출석한 고객에게는 별도의 추첨을 통해 1등 100만 원(1명), 2등 30만 원(10명), 3등 5만 원(100명)의 사은품도 지급한다.

한편, iM증권은 오는 26일까지 MTS를 통해 비대면(스마트지점) 계좌를 개설하는 신규 및 휴면 고객 선착순 500명에게 1만5000원 상당의 생활밀착형 기프티콘을 지급하고 있으며, 쿠팡이츠, 네이버페이, 다이소, 티빙, CU편의점 등 기프티콘 5종 종 1가지를 고객이 직접 선택하여 받을 수 있다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



