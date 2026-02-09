한화생명, 암 경험청년 위해 기부금 1억원 전달

'다정한 속도' 캠페인 통해 기부금 1억원 조성

총 10만여명 동참…목표 대비 340% 초과 달성

기부금 전액, 암 경험청년 사회복귀 지원

한화생명은 암 경험청년의 사회복귀 지원을 위해 기부금 1억 원을 대한암협회에 전달했다고 9일(월) 밝혔다.

임석현 한화생명 기획실장(사진 왼쪽)이 6일 열린 기부금 전달식에서 대한암협회 이민혁 회장(사진 오른쪽)과 기념촬영을 하고 있다.

지난 6열 열린 기부금 전달식에는 임석현 한화생명 기획실장과 이민혁 대한암협회 회장 등 관계자들이 참석했다.

이번 기부금은 지난해 8월부터 12월까지 5개월까지 진행된 사회공헌 캠페인 '다정한 속도'를 통해 조성됐다. 이는 암 치료 이후 학업과 취업, 사회관계 회복에 어려움을 겪는 청년들을 응원하기 위해 기획됐다.

한화생명은 회사 홈페이지와 모바일 앱, 네이버 해피빈 등을 통해 캠페인을 전개했다. 고객이 캠페인 페이지에서 응원 클릭에 참여하거나 다이렉트 암 보험 상품에 가입하면, 이에 맞춰 회사가 기부금을 적립하는 방식이다.

이번 캠페인에는 총 10만명 이상이 참여하며, 당초 목표였던 3만 명을 크게 웃도는 성과를 기록했다. 참여 규모는 목표 대비 340%에 달했으며, 이를 통해 기부금 1억원을 목표액 100%로 달성했다.

전달된 기부금은 대한암협회를 통해 2030 암 경험청년의 사회복귀를 지원하는 'WE CARE_RESET' 사업에 전액 활용될 예정이다. 신체 심리 회복 지원과 네트워킹 프로그램 등을 통해 암 경험에 대한 사회적 인식을 '숨겨야 할 경험'에서 '함께 이겨내는 경험'으로 전환하는 데 기여할 계획이다.

한화생명 임석현 기획실장은 "세계 암의 날(2월 4일)을 맞아 고객과 임직원의 참여로 마련된 기부금을 암 경험청년에게 전달하게 되어 뜻 깊다"라며 "앞으로도 암 경험 청년들이 사회에 복귀할 수 있도록 따뜻한 응원과 지원을 이어가겠다"라고 말했다.

한편 한화생명은 2023년부터 암 경험청년의 사회복귀를 응원하는 'WE CARE_RESET' 사업을 진행하고 있다. WE CARE_RESET은 암 치료 이후 고립과 불안, 정서적 공백에 주목해, 자신의 암 투병 사실을 적극적으로 알리고 더 나은 삶을 함께 만들어 가기 위한 커뮤니티 문화를 형성해 가고 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



