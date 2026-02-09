동해시, ‘출산친화’ 기업·기관에 최대 250만원 포상…9일부터 접수

강원도 동해시는 저출산 문제 대응과 출산 친화적 조직문화 확산을 위해 관내 기관·기업·군부대를 대상으로 '출산장려 유공 인센티브 지원 사업'을 추진한다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 2025년 기준 소속 직원 중 출산 이력이 있는 관내 사업장을 대상으로 출생아 수에 따라 포상금을 지급해 민·관·군의 자발적인 참여를 유도하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 출생일 기준 1년 전부터 동일 사업장에 재직 중인 직원이 있으며 해당 직원과 자녀 모두 출생신고일부터 신청일까지 동해시에 주소를 둔 경우에 한한다.

인센티브는 출생아 수에 따라 차등 지급되며 ▲5명 이상 50만 원 ▲10명 이상 100만원 ▲최대 250만원까지 지원된다.

총사업비는 2000만원 규모로 예산 범위 내 선착순 지급된다. 신청 기간은 2월 9일부터 11월 30일까지이며, 사업장 대표 명의로 동해시청 행정과 방문 또는 우편을 통해 접수하면 된다.

사업 추진 실적을 보면 2023년 1개소(13명), 2024년 2개소(5명·10명)가 지원받았으며, 2025년에는 신청 실적이 없다.

채시병 동해시 행정과장은 "출산은 개인을 넘어 지역사회가 함께 책임져야 할 과제"라며 "기관과 기업, 군부대가 참여하는 인구정책을 통해 출산 친화 문화가 지역 전반에 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>