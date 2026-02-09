본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

파라타항공, 김포-제주 노선 일 2회로 증편… "이동 편의 확대"

최영찬기자

입력2026.02.09 09:14

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 3월29일부터

파라타항공은 오는 3월29일부터 김포-제주 노선의 운항 횟수를 기존 일 1회에서 일 2회로 확대한다고 9일 밝혔다.


파라타항공 비행기. 파라타항공

파라타항공 비행기. 파라타항공

AD
원본보기 아이콘

이번 증편에는 174석 규모의 에어버스 A320 기종이 투입된다. 운항 스케줄은 김포 출발 기준 오전 6시와 오후 7시10분이며 제주 출발 복귀편은 오후 5시15분과 오후 9시15분에 각각 출발하는 일정으로 운영된다.

김포-제주 노선은 지난해 10월2일 부정기편으로 첫 운항을 시작해 같은 달 26일부터 매일 1회 정기 운항을 이어왔다. 취항 이후 평균 90%에 달하는 탑승률을 꾸준히 기록하며 안정적인 수요를 확보한 점이 이번 증편 결정의 배경이 됐다.

파라타항공 관계자는 "김포-제주 노선은 취항 이후 차별화된 기내 서비스로 고객들의 긍정적인 반응을 얻어왔다"며 "앞으로도 고객 이동 편의를 높이고 항공 서비스 전반의 품질을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나도 이런 사고 당해 봤으면"빗썸 사태, 해외 누리꾼도 관심

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태

홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기