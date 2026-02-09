파라타항공, 김포-제주 노선 일 2회로 증편… "이동 편의 확대"

오는 3월29일부터

파라타항공은 오는 3월29일부터 김포-제주 노선의 운항 횟수를 기존 일 1회에서 일 2회로 확대한다고 9일 밝혔다.

파라타항공 비행기. 파라타항공 AD 원본보기 아이콘

이번 증편에는 174석 규모의 에어버스 A320 기종이 투입된다. 운항 스케줄은 김포 출발 기준 오전 6시와 오후 7시10분이며 제주 출발 복귀편은 오후 5시15분과 오후 9시15분에 각각 출발하는 일정으로 운영된다.

김포-제주 노선은 지난해 10월2일 부정기편으로 첫 운항을 시작해 같은 달 26일부터 매일 1회 정기 운항을 이어왔다. 취항 이후 평균 90%에 달하는 탑승률을 꾸준히 기록하며 안정적인 수요를 확보한 점이 이번 증편 결정의 배경이 됐다.



파라타항공 관계자는 "김포-제주 노선은 취항 이후 차별화된 기내 서비스로 고객들의 긍정적인 반응을 얻어왔다"며 "앞으로도 고객 이동 편의를 높이고 항공 서비스 전반의 품질을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>